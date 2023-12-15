أخبار التكنولوجيا|جوجل تحظر 18 تطبيقا خطيرا تهدد أصحاب أندرويد في مصر.. روبوت تسلا الجديد يمكنه حمل البيضة دون كسرها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم نوكيا مجموعة من الهواتف المميزة عالميًا، في وقت سابق من هذا العام، أعلنت HMD Global، صانع نوكيا، عن هاتف Nokia 106 4G و Nokia 110 4G في الهند، كلاهما من الهواتف الميسورة التكلفة تحت فئة 2500 روبية (أي ما يعادل 925 جنيه مصري تقريبا). والآن، أعلنت الشركة عن توفر ثمانية تطبيقات سحابية على Nokia 106 4G و 110 4G سيوفر هذا لمستخدمي الهواتف المميزة تجربة تطبيق غامرة.

كشفت شركة إنفينيكس Infinix عن هاتفها الجديد Infinix Smart 8 HD في الأسبوع الماضي بعد العديد من التسريبات والإثارات. وقد بدأت الآن أولى عمليات البيع لأحدث هاتف ذكي من فئة الميزانية من الشركة.

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتفها الجديد Realme C67 5G، كأحدث عضو في سلسلة C الخاصة بالشركة المصنعة، والأول في السلسلة الذي يأتي مزودا بشبكات الجيل الخامس 5G.

كشفت شركة تسلا Tesla، النقاب عن الجيل الثاني من الروبوت الشبيه بالبشر Optimus Gen 2 humanoid، ويتمتع هذا الروبوت ذو القدمين بالقدرة على المشي بشكل مستقل والرقص والتلاعب بالأشياء المادية.

أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصدارات سلسلة Galaxy A، والتي تضم 3 هواتف جديدة تنطلق تحت اسم Galaxy A15 5G وGalaxy A15 4G وGalaxy A25 5G.

حصل هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Pro، على عرضا خاصا في السوق الصيني، حيث يتم بيع الهاتف الرائد بسعر مخفض لفترة محدودة وذلك تمهيدا لإطلاق هذا الإصدار إلى الأسواق العالمية خارج الصين.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الجديد Redmi 13C 5G في شهر نوفمبر الماضي، وظهر الجهاز لأول مرة في نيجيريا تليها الهند، والآن طرحت الشركة هذا الهاتف في الأسواق العالمية.

أضاف تطبيق واتساب WhatsApp، أحد أشهر تطبيقات الدردشة النصية في العالم، طريقة جديدة للمساعدة في الحفاظ على محادثاتك الأكثر خصوصية بشكل أكثر أمانا من أعين المتطفلين.

أعلنت شركة لافا Lava الهندية، عن هاتفها الذكي الجديد Lava Yuva 3 Pro، الذي صمم ليكون من بين أفضل هواتف أندرويد منخفضة التكلفة المزودة بميزات شبه متوسطة.

حظرت شركة جوجل Google الأمريكية، 18 تطبيقا من متجر تطبيقات أندرويد الخاص بها، بعد أن اكتشف الباحثون شبكة من البرامج تستخدم لمضايقة الأشخاص وابتزازهم.