أخبار التكنولوجيا|جوجل تحظر 18 تطبيقا خطيرا تهدد أصحاب أندرويد في مصر.. روبوت تسلا الجديد يمكنه حمل البيضة دون كسرها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أقل من 1000 جنيه..أحدث وأفضل موبايلات رخيصة من Nokia في 2023
تقدم نوكيا مجموعة من الهواتف المميزة عالميًا، في وقت سابق من هذا العام، أعلنت HMD Global، صانع نوكيا، عن هاتف Nokia 106 4G و Nokia 110 4G في الهند، كلاهما من الهواتف الميسورة التكلفة تحت فئة 2500 روبية (أي ما يعادل 925 جنيه مصري تقريبا). والآن، أعلنت الشركة عن توفر ثمانية تطبيقات سحابية على Nokia 106 4G و 110 4G سيوفر هذا لمستخدمي الهواتف المميزة تجربة تطبيق غامرة.
بـ 2600 جنيه فقط..Infinix نبدأ بيع موبايلها الجديد
كشفت شركة إنفينيكس Infinix عن هاتفها الجديد Infinix Smart 8 HD في الأسبوع الماضي بعد العديد من التسريبات والإثارات. وقد بدأت الآن أولى عمليات البيع لأحدث هاتف ذكي من فئة الميزانية من الشركة.
بكاميرا 50 ميجابكسل.. ريلمي تعلن عن أحدث هاتف 5G بسعر منافس
كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتفها الجديد Realme C67 5G، كأحدث عضو في سلسلة C الخاصة بالشركة المصنعة، والأول في السلسلة الذي يأتي مزودا بشبكات الجيل الخامس 5G.
شبيه الانسان.. روبوت تسلا الجديد يمكنه حمل البيضة دون كسرها| فيديو
كشفت شركة تسلا Tesla، النقاب عن الجيل الثاني من الروبوت الشبيه بالبشر Optimus Gen 2 humanoid، ويتمتع هذا الروبوت ذو القدمين بالقدرة على المشي بشكل مستقل والرقص والتلاعب بالأشياء المادية.
بسعر منافس جدا.. سامسونج تعلن عن أحدث إصدارات Galaxy A
أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصدارات سلسلة Galaxy A، والتي تضم 3 هواتف جديدة تنطلق تحت اسم Galaxy A15 5G وGalaxy A15 4G وGalaxy A25 5G.
لفترة محدودة.. تخفيض سعر وحش شاومي الجديد Xiaomi 14 Pro
حصل هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Pro، على عرضا خاصا في السوق الصيني، حيث يتم بيع الهاتف الرائد بسعر مخفض لفترة محدودة وذلك تمهيدا لإطلاق هذا الإصدار إلى الأسواق العالمية خارج الصين.
في فئة 5000 جنيه.. شاومي تطلق أحدث موبايل للشباب ومحدودى الدخل
أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الجديد Redmi 13C 5G في شهر نوفمبر الماضي، وظهر الجهاز لأول مرة في نيجيريا تليها الهند، والآن طرحت الشركة هذا الهاتف في الأسواق العالمية.
رمز واتساب السري.. طريقة جديدة لإخفاء محادثاتك وحمايتها
أضاف تطبيق واتساب WhatsApp، أحد أشهر تطبيقات الدردشة النصية في العالم، طريقة جديدة للمساعدة في الحفاظ على محادثاتك الأكثر خصوصية بشكل أكثر أمانا من أعين المتطفلين.
بسعر رخيص جدا.. أحدث موبايل اقتصادي من Lava بكاميرا 50 ميجابكسل
أعلنت شركة لافا Lava الهندية، عن هاتفها الذكي الجديد Lava Yuva 3 Pro، الذي صمم ليكون من بين أفضل هواتف أندرويد منخفضة التكلفة المزودة بميزات شبه متوسطة.
تهدد أصحاب أندرويد في مصر.. جوجل تحظر 18 تطبيقا خطيرا
حظرت شركة جوجل Google الأمريكية، 18 تطبيقا من متجر تطبيقات أندرويد الخاص بها، بعد أن اكتشف الباحثون شبكة من البرامج تستخدم لمضايقة الأشخاص وابتزازهم.