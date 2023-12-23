أخبار السيارات| السعر الجديد لأرخص سيارة عائلية في مصر..اشتري نيسان صني واكسنت RB "كسر زيرو" بهذا السعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة DFSK جلوري Glory 330S من ارخص السيارات العائلية المطروحة في المصري، على الرغم من ارتفاع اسعارها الرسمية من جديد، حيث شهدت زيادة تراوحت بين 50 ألف جنيه حتى 70 ألف جنيه، لعدد من الفئات المتوافرة.

استقبل السوق المصري خلال عام 2023 عدد كبير من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تحدث جانب كبير من المنافسة، نسبة لتنوع اصداراتها وعلاماتها التجارية، بالاضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنيات والتجهيزات ايضا، إلى جانب تنوع التصميم الهيكلي.

تواصل شركة تويوتا رائدة صناعة السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة "كران سبورت" موديل 2024 في السوق الياباني، وظهرت السيارة باطلالة خارجية رياضية تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، مع تقنيات هجينة وباقة من التجهيزات.

شهدت السيارة بيستون B70 موديل 2024 زيادة سعرية جديدة، قدرها 30 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة والتي تتوافر داخل السوق المصري، وبعد الزيادة الجديدة اصبح سعر السيارة الرسمي يبدأ من مليون و145 ألف جنيه حتى مليون و275 ألف جنيه.

يبحث العديد عن إمكانية شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، وتعد النسخة بي واي دي F3 من ابرز الخيارات في الفترة الحالية، حيث تضم عدد من التجهيزات، مع تصميم السيدان العائلي، إلى جانب انتمائها إلى الفئة الإقتصادية.

تعد السيارة نيسان صني N17، من أبرز سيارات السيدان في الشارع المصري، حيث اكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة، نسبة للعديد من المقاومات، بالاضافة إلى سعرها المناسب ضمن الفئة الاقتصادية، ومساحتها الداخلية الرحبة، واحتوائها على حزمة من التجهيزات بحسب كل فئة.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية بي ام دابليو، عدد كبير من السيارات القوة والمميزة داخل السوق العالمي والمحلي، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والـ SUV الرياضية والهاتشباك، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتجهيزات.

يضم سوق السيارات العديد من الموديلات المختلفة، سواء تحت حالة الزيرو أو كسر الزيرو، أو المستعمل، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات المختلفة بين الهاتشباك والـ SUV، والسيدان.

تعتبر النسخة جيب جلاديتور من ابرز سيارات الطرق الوعرة، والتي تجمع بين الطابع الرياضي وتقنية الدفع الرباعي، وبين تصميم الـ"بيك اب" المميز، إلى جانب الكثير من التقنيات الفنية والتجهيزات التي تمنحها الافضلية في خوض تحديات قوية على مختلف التضاريس.