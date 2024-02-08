رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي.. 6 آلاف جنيه .. أحمد موسى: المواطن المصري في قلب وعقل الرئيس.. أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

أذاعت فضائية اكسترا نيوز"، نبأ عاجل جاء ن خلاله، أن الرئيس السيسي قد وجه بأكبر حزمة إجتماعيةعاجلة للحماية الإجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

الرئاسة: السيسي عينه دائما على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه

قال أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن توجيهات الرئيس السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المصريين، على قدر التحدي، وهناك جهود كبيرة للتحكم في الأسعار ومواجهة التضخم.

6 آلاف جنيه .. أحمد موسى: المواطن المصري في قلب وعقل الرئيس

قال الإعلامي "أحمد موسى"، إن القرارات الرئاسية التي وجه بها الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، الحكومة اليوم تؤكد على أن المواطن المصري في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن الحزمة الاجتماعية هي الأكبر في التاريخ.

القومي للأجور: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من الاقتصاد المصري

قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أسعد المواطنين، متابعا: الحد الأدنى في القطاع الخاص عكس القطاع العام.

الأرز بـ 25 جنيه والسكر بـ 27 في هذه الأماكن..وبشرى سارة للمصريين|فيديو

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه يتم إنشاء معارض في أنحاء الجمهورية لتوفير سلع بأسعار مخفضة، موضحاً أنه سيتم توفير كيلو الأرز بسعر 25 جنيها وكيلو السكر بـ27 جنيها وزجاجة الزيت بـ45 جنيها في معارض أهلا رمضان بالجيزة.

وزير الزراعة: لأول مرة في التاريخ الموالح المصرية تغزو الأسواق اليابانية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح إن قطاع الزراعة في مصر حقق طفرة كبيرة، مضيفًا :"عندنا إنتاج جيد، وله ضوابط ويوجد منتجين زراعيين على أعلى مستوى، والممارسات المتبعة تراقب من قبل وزارة الزراعة.



المالية: لن يوجد موظف حكومى دخله أقل من 6 آلاف جنيه

قال وليد عبدالله وكيل وزارة المالية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى أقرها الرئيس السيسى، عبارة عن علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحد الأدنى للأجور، والذى وصل لـ 6000 جنيه، والحد الأدنى لزيادة رواتب الموظفين 1000 جنيه بدءا من مارس.

برلماني يزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء| فيديو

تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالحزمة الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

تطور مثير في خلاف نزار الفارس وحورية فرغلي

قال الإعلامي نزار الفارس، إنه تم الصلح بيني وبين الفنانة حورية فرغلي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلاف بيننا خلال الفترة الحالية، حتى أنها تواصلت معه أثناء مرضها، وقمت بزيارتها إثناء وجودي في مصر.

وزيرة الهجرة: محفزات كثيرة للمصريين بالخارج..ومليار و700 مليون دولار قيمة مبادرة السيارات|فيديو

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أعداد المسجلين في مبادرة سيارات المصريين في الخارج يصل إلى 400 ألف طلب، مضيفة أن مليار و700 مليون دولار هي قيمة مبادرة سيارات المصريين بالخارج.