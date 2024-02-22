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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|ZTE تطلق أرخص هاتف قابل للطي ينافس سامسونج.. أسهل طريقة لحل مشكلة حظر حسابات واتساب بسبب GBWhatsApp

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لو النور بيقطع عندك كتير. . طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء

يعاني الكثيرون من مشكلة توقف خدمة الإنترنت بسبب انقطاع التيار الكهربى، وبالتالي تعطل جميع الخدمات التي تعمل عن طريق الإنترنت المنزلي، إلا أنه يمكنك بكل سهولة تشغيل الإنترنت في منزلك في نفس الوقت.

 

لعشاق السيلفي.. فيفو تكشف عن هاتف جديد بلون عصري جذاب

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن سلسلة Vivo S18 لأول مرة في الصين في شهر ديسمبر الماضي، وتتكون من ثلاثة موديلات وهم Vivo S18 و Vivo S18 Pro و Vivo S18e.

خصم 40 ألف جنيه على Galaxy S22 Ultra..عرض لن يتكرر

يوفر لك هاتف سامسونج الرائد Samsung Galaxy S22 Ultra 5G من فئة “الفلاجشيب” كل ما تتمنى، حيث يجمع بين التصميم المبهر والمواصفات القوية في نفس الوقت، أضف إلى ذلك سعره المغري بفضل هذا العرض.

 

تقهر سامسونج.. ZTE تطلق أرخص هاتف قابل للطي في العالم

كشفت شركة ZTE الصينية، عن هاتفها الجديد Libero Flip، وهو أول هاتف 5G قابل للطي رأسيا للعلامة التجارية، الذي يأتي كمنافس وبديلا أرخص سعرا لهواتف Galaxy Z Flip من سامسونج.

 

لو بتستخدم GBWhatsApp.. ماذا تفعل إذا تم حظر حسابك على واتساب؟

فوجئ العديد من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، بظهور إشعار غريب عند فتح التطبيق، يطالبهم بضرورة تنزيل تطبيق الأصلي ويمنعهم من تسجيل الدخول إلى حساباتهم مرة أخرى، مما يعني أنه تم حظرهم مؤقتا من استخدام خدمة الدردشة.

 

43 ألف جنيه.. موبايل سامسونج الأسطورى يمكنك طيه ووضعه في جيبك

في عالم تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، يبرز هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 كنجم ساطع في سماء الابتكار، مع مواصفات رائعة وتصميم يخطف الأنظار، ويعد هذا الهاتف بمثابة قفزة نوعية في عالم الهواتف القابلة للطي، موفرا تجربة استخدام لا مثيل لها، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات وسعر سامسونج Galaxy Z Flip 5.

 

اشتريه بدون تفكير.. أفضل 5 ميزات في موبايل أوبو Reno 11 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي ذي أداء قوي وشاشة رائعة وكاميرا ممتازة، فإن أوبو Reno 11 Pro هو خيارك الأفضل، فهو جهاز يتميز ببعض المواصفات الأكثر توازنا في فئة الهواتف المتوسطة المتميزة.

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