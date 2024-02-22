أخبار التكنولوجيا|ZTE تطلق أرخص هاتف قابل للطي ينافس سامسونج.. أسهل طريقة لحل مشكلة حظر حسابات واتساب بسبب GBWhatsApp

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعاني الكثيرون من مشكلة توقف خدمة الإنترنت بسبب انقطاع التيار الكهربى، وبالتالي تعطل جميع الخدمات التي تعمل عن طريق الإنترنت المنزلي، إلا أنه يمكنك بكل سهولة تشغيل الإنترنت في منزلك في نفس الوقت.

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن سلسلة Vivo S18 لأول مرة في الصين في شهر ديسمبر الماضي، وتتكون من ثلاثة موديلات وهم Vivo S18 و Vivo S18 Pro و Vivo S18e.

يوفر لك هاتف سامسونج الرائد Samsung Galaxy S22 Ultra 5G من فئة “الفلاجشيب” كل ما تتمنى، حيث يجمع بين التصميم المبهر والمواصفات القوية في نفس الوقت، أضف إلى ذلك سعره المغري بفضل هذا العرض.

كشفت شركة ZTE الصينية، عن هاتفها الجديد Libero Flip، وهو أول هاتف 5G قابل للطي رأسيا للعلامة التجارية، الذي يأتي كمنافس وبديلا أرخص سعرا لهواتف Galaxy Z Flip من سامسونج.

فوجئ العديد من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، بظهور إشعار غريب عند فتح التطبيق، يطالبهم بضرورة تنزيل تطبيق الأصلي ويمنعهم من تسجيل الدخول إلى حساباتهم مرة أخرى، مما يعني أنه تم حظرهم مؤقتا من استخدام خدمة الدردشة.

في عالم تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، يبرز هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 كنجم ساطع في سماء الابتكار، مع مواصفات رائعة وتصميم يخطف الأنظار، ويعد هذا الهاتف بمثابة قفزة نوعية في عالم الهواتف القابلة للطي، موفرا تجربة استخدام لا مثيل لها، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات وسعر سامسونج Galaxy Z Flip 5.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي ذي أداء قوي وشاشة رائعة وكاميرا ممتازة، فإن أوبو Reno 11 Pro هو خيارك الأفضل، فهو جهاز يتميز ببعض المواصفات الأكثر توازنا في فئة الهواتف المتوسطة المتميزة.