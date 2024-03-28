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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا تعلن منع قوافلها الغذائية من دخول شمال غزة.. ومتحدث الوزراء: خفض أسعار هذه السلع بدءا من اليوم| أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

الأونروا تعلن منع قوافلها الغذائية من دخول شمال غزة وأن المجاعة وشيكة

أكدت وكالة أونروا، أن قوافل الوكالة الغذائية يتم منعها من الوصول إلى شمال قطاع غزة حيث المجاعة وشيكة ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

بالهاون.. فصائل فلسطينية تقصف تجمعات لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بغزة

أكدت فصائل فلسطينية، قصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء بقطاع غزة  بقذائف الهاون، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

منها السلع الاستراتيجية والأدوية.. المالية تكشف عن البضائع المفرج عنها

كشفت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون وإدارة المشروعات، عن البضائع التي تم الإفراج عنها، قائلة إنها السلع الاستراتيجية والأدوية والأطعمة المهمة ومستلزمات إنتاج وحليب أطفال.

 

سيرة بلدنا.. قصة سائق حنطور رفض 1000 دولار مكافأة بعد أمانته مع سائحة|فيديو

كشف أبوالحسن عبدالظاهر، سائق الحنطور في محافظة أسوان، تفاصيل رفضه الحصول على 1000 دولار من سائحة بعد أن حافظ على متعلقاتها الشخصية، مشيرًا إلى أنه تعامل مع الأمر بسيرة وسمعة بلده مصر.

 

أهمها السكر واللحوم والقمح.. متحدث الوزراء: خفض أسعار هذه السلع بدءا من اليوم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء لديه الفرق التابعة لهم من البداية ومنذ الإعلان عن تحديد السلع الإستراتيجية منذ أسابيع، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مركز للمعلومات ودعم لإتخاذ القرار والعديد من الباحثين الذين يتابعون أسعار السلع فى الأسواق.

 

أعلى من معدلها الطبيعي بـ 8 درجات..الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إستمرار لإرتفاع قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن اليوم هو ذروة إرتفاع قيم درجات الحرارة، حيث متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 32 درجة مئوية.

 

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يواصل فرض أجندته في حرب الإبادة المستمرة على غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بما يؤدي لضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع .

ألسنة اللهب تلتهم الغابات في 18 ولاية مكسيكية |فيديو

ذكرت السلطات المكسيكية،  أن عدد الولايات المتضررة من حرائق الغابات التي دمرت مئات الهكتارات في المكسيك ارتفع إلى 18 ولاية، متجاوزة أرقام اليوم السابق، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

 

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