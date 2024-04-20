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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشرى| انخفاض أسعار الخبز البلدي الحر والفينو.. و5 ملايين جنيه عقوبة المتلاعبين

الخبز
الخبز

يبدو أن انخفاض أسعار الدقيق سيلقي بظلاله على انخفاض أسعار الخبز البلدى الحر والفينو ، خاصة بعد انخفاض سعر الدقيق ليصل إلى 16 ألف جنيه للطن، حيث من المقرر انخفاض أسعار الخبز البلدى الحر والفينو غدا الأحد.

وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة المواد الغذائية إنه لم يحدث أي نقص في السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه نتيجة توافر العملة الأجنبية تم توفير هذه السلع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هناك خفضا حقيقيا في الأسعار وسيتم تخفيض أكثر في السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.

انخفاض الأسعار

وأكد أن هناك وفرة من المواد الغذائية المعروض مما يؤكد انخفاض الأسعار مرة أخرى.

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن هناك استقرارا في سعر الصرف ما يؤدي إلى ضبط الأسعار في الفترة المقبلة.

أسعار رغيف الخبز البلدى والفينو

أضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن انخفاض سعر الدقيق إلى 16 ألف جنيه سيجعل سعر الرغيف 80 جراما بـ1.50 جنيه، والرغيف 25 جراما بـ50 قرشا، وسعر رغيف الفينو جنيه واحد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب فى أسعار الخبز البلدى الحر والفينو طبقا لما نص عليه قانون حماية المنافسين.

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عقوبة التلاعب فى أسعار الخبز

نصت المادة  22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال خلال مؤتمر صحفى: الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي 22% ، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم توجيه وزارة التموين بأنه بمجرد انتهاء إجازة العيد سيحدث نقاش حول موضوع أسعار الخبز الحر خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار.

وقال إن تطبيق انخفاس أسعار الخبز البلدى الحر والفينو سيبدأ من غدا الأحد .

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