أخبار السيارات| أرخص عربية أوتوماتيك "زيرو" في مصر.. وفَّر ربع مليون جنيه واركب كيا جراند سيراتو 2023..هيونداي توسان بأرخص سعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ثبتت أسعار السيارة BMW X6 موديل 2024 في السوق المصري، حيث تباع محليًا بنفس القيمة السابقة دون زيادات رسمية جديدة أوأنخفاضات، وتنطلق السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، كما تعد من أبرز الاصدارات الرياضية والتي تنتمي لعائلة الـ SUV الفاخرة.

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2023 للبيع على الانترنت، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تنتمي تلك النسخة إلى موديلات 2023 وتباع تحت مفهوم "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر فقط.

مازالت سيارة سوزوكي اسبريسو تكتسب لقب "أرخص عربية أوتوماتيك في مصر"، وتنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات الاقتصادية، مع تصميم خارجي بإطلالة الهاتشباك والتي تتمتع بلمسات رياضية، إلى جانب طرحها بعدد من التجهيزات.

ظهرت احدى سيارات كيا جراند سيراتو 2023 للبيع على الانترنت، حيث تباع بحالة "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 4500 كيلومتر، مع حالة خارجية وداخلية بمفهوم الفبريكا، بالاضافة إلى رخصة مرورية سارية.

تقدم سيارة كيا سبورتاج في مصر بأسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و99 ألفا و900 جنيه، وصولاً للفئة عالية التجهيزات والتي يبلغ سرعها 2 مليون و699 ألفا و900 جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV المقدمة داخل السوق المصري.