عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص عربية أوتوماتيك "زيرو" في مصر.. وفَّر ربع مليون جنيه واركب كيا جراند سيراتو 2023..هيونداي توسان بأرخص سعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

للبيع بهذا السعر .. مواصفات BMW X6 موديل 2024

ثبتت أسعار السيارة BMW X6 موديل 2024 في السوق المصري، حيث تباع محليًا بنفس القيمة السابقة دون زيادات رسمية جديدة أوأنخفاضات، وتنطلق السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، كما تعد من أبرز الاصدارات الرياضية والتي تنتمي لعائلة الـ SUV الفاخرة.

 

هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" بأرخص سعر

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2023 للبيع على الانترنت، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تنتمي تلك النسخة إلى موديلات 2023 وتباع تحت مفهوم "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر فقط.

 

أرخص عربية أوتوماتيك "زيرو" في مصر .. اعرف سعرها

مازالت سيارة سوزوكي اسبريسو تكتسب لقب "أرخص عربية أوتوماتيك في مصر"، وتنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات الاقتصادية، مع تصميم خارجي بإطلالة الهاتشباك والتي تتمتع بلمسات رياضية، إلى جانب طرحها بعدد من التجهيزات.

 

وفَّر ربع مليون جنيه.. اركب كيا جراند سيراتو 2023 "كسر الزيرو" بأقل سعر

ظهرت احدى سيارات كيا جراند سيراتو 2023 للبيع على الانترنت، حيث تباع بحالة "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 4500 كيلومتر، مع حالة خارجية وداخلية بمفهوم الفبريكا، بالاضافة إلى رخصة مرورية سارية.

 

أسعار كيا سبورتاج 2024 في مصر

تقدم سيارة كيا سبورتاج في مصر بأسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و99 ألفا و900 جنيه، وصولاً للفئة عالية التجهيزات والتي يبلغ سرعها 2 مليون و699 ألفا و900 جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV المقدمة داخل السوق المصري.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

تعليق مثير لـ حتحوت على تحريض زيزو لجمهور الزمالك بلقاء دريمز

مش الخطيب.. الغندور: هؤلاء اللاعبون هم الأسطورة

وفاء عامر تكشف حقيقة غرور أحمد العوضي.. فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| اركب سيارة عائلية بأرخص سعر.. تخفيض يصل إلى 250 ألف جنيه لهذه السيارة.. تويوتا كورولا 2024 بأفضل سعر "كسر زيرو"

أخبار السيارات| أرخص سيارة رياضية تقدمها MG .. اركب كيا جراند سيراتو ووفر 180 ألف جنيه.. وهيونداي "أكسنت RB" كسر زيرو بأقل من سعرها الرسمي

أخبار السيارات.. سعر إم جي RX5-PLUS موديل 2024 الجديد.. نصائح للحفاظ على مقصورة السيارة

أخبار السيارات.. 175 ألف جنيه" انخفاض غير مسبوق لأسعار هذه السيارة.. تخفيض 110 ألف لـ اريزو 5.. هيونداي أكسنت تتراجع 171 ألف جنيه

أخبار السيارات | عربة أوتوماتيك "هاي لاين" بأرخص سعر.. تخفيض 350 ألف جنيه على هذه السيارة

أخبار السيارات.. خطوات قياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة.. سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بمصر

أخبار السيارات| إرشادات مهمة للعناية بالسيارة ومواجهة حرارة الصيف .. أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت بعد انخفاضها

أخبار السيارات.. مواصفات تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري .. إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة اليدوي

ترشيحاتنا

معهد الفلك: بدر شوال الوردي يزين السماء غدًا.. وغرة "ذو القعدة" 9 مايو

الست من شوال.. احذر صيامها متتالية أو متفرقة في هذه الحالة

هل يجوز جمع العصر والمغرب.. تعرف على الضوابط والكيفية

اعرف أهمية وجبة الإفطار لمريض السكر.. لا تتجاهلها لهذه الأسباب

أخبار السيارات| أرخص عربية أوتوماتيك "زيرو" في مصر.. وفَّر ربع مليون جنيه واركب كيا جراند سيراتو 2023..هيونداي توسان بأرخص سعر

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم موافقة نقابة الموسيقيين.. لماذا ألغي حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر؟

العصابة رجعت.. نيللي كريم تشوق الجمهور بظهورها مع أبطال ب100 وش

بسعر مفاجأة وبإمكانيات عصرية.. سامسونج تطرح هاتف جالاكسي C55

بالخلطة السرية .. طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ