أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يفوز بجائزة «بطل السلام» في الاحتفالية العالمية بالبرتغال.. أبو العينين يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي يفوز بجائزة «بطل السلام» في الاحتفالية العالمية بالبرتغال | شاهد

استعرض برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، لحظة تكريم الرئيس السيسي في الاحتفالية العالمية بالبرتغال وحصوله على بطل السلام.



رئاسة الجمهورية: مصر بذلت جهدًا فائقًا بالتنسيق مع قطر وأمريكا لوقف إطلاق النار بغزة

أكد متحدث رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي، أن النظام الدولي يجب أن يتسم بالعدالة والمساواة والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعوب وحقها في تقرير مصيرها، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهدًا فائقًا بالتعاون والتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غـزة وإنفاذ الهدنة وتبادل المحتجزين والرهائن وإدخال المساعدات الكافية.

أبو العينين يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمة خاصة، خلال احتفالية جائزة بطل السلام 2024 التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أحمد موسى: مصر تحظى بتقدير عالمي لدور الرئيس السيسي في إحلال السلام

قدم الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة خاصة ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، فعاليات احتفالية منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام 2024.



الأمم المتحدة: لا يمكن للأجندات العالمية النجاح دون الدعوة لاجتماعات تعزيز السلام

أكد دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا يمكن للأجندات العالمية أن تنجح دون التعاون والتطور الدائم في كافة المجالات، ودون الدعوة لاجتماعات تعزيز السلام، ولابد من ضرورة إحلال السلام والأمن في المنطقة.



الرئيس الفخري للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط: السيسي لديه مهارة غير عادية|فيديو

قال فرانسيسكو أموروسو، الرئيس الفخري للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، إن تعود برلمان البحر المتوسط على اختيار شخصية أو مؤسسة كل عام لمنحها لقب مؤسسة السلام هذا العام و باختيار الجميع تم اختيار الرئيس السيسي لمنحه هذه الجائزة، مضيفا أن بنينا هذا الاختيار بعد أن شاهدنا جميعاً المجهود غير العادي والجبار والظاهر للجميع من أجل إحلال السلام في الشرق الاوسط.



الجامعة العربية: أزمة السودان على أجندة قمة البحرين

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، أن هناك متابعة دائمة من قبل الجامعة العربية للأوضاع الخطيرة التي تشهدها السودان فى المرحلة الراهنة، في ظل تواصل القتال، وأزمة إنسانية هي الأخطر على وجه الأرض، وانعدام الأمن الغذائي لـ 25 مليون سوداني، وتبعات إنسانية خطيرة.

محافظ غزة الأسبق يروي حكايات النكبة ويثبت بالأدلة ظلم الشعب الفلسطيني

قال الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة الأسبق أن بداية النكبة باثنين من الصهاينة الذين جاءوا إلى فلسطين من أجل البحث عن عمل وهذا دليل على أن هناك شعب كان على هذه الأرض ولم تكن وطن بلا شعب.

محامي عصام صاصا يكشف حقيقة دفع دية لأسرة المجني عليه

أكد الدكتور محمد حمودة، محامي عصام صاصا، أن كل ما اثير حول دفع الفدية لأسرة المجني عليه لا أساس له من الصحة، معلقا “عصام صاصا مفيش معاه 5 مليون جنيه عشان يخصصهم لأسرة المجني عليه”.

لقطات لمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. شاهد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات من محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.