توك شو| تعليق نارى من أحمد موسى على انقطاع المياه بالجيزة..وائل جسار لـ فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء..خالد أبو بكر يعلن موعد عودته للشاشة..وهدى المفتي تكشف حقيقة ارتباطتها

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولار



قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .

وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .

الجو نار والناس سابت بيوتها ومرحتش شغلها .. تعليق قوي من أحمد موسى على انقطاع المياه والكهرباء بالجيزة

قال الإعلامى أحمد موسى أن هناك استغاثات كثيرة والأهالي في الجيزة لا عندهم كهرباء ولا مياه مؤكدا أن الجو نار والناس منهارة بقالها 16 ساعة ازاى كل ده الخدمة مرجعتش .

ميرضيش ربنا معانا أطفال .. أحمد موسى يعرض استغاثات المواطنين بعد انقطاع المياه بالجيزة



قال الإعلامى أحمد موسى أنه لابد من توفير خطة بديله بعد قطع المياه والكهرباء عن مناطق الجيزة .

وتابع موسى لازم نشوف حل فى أزمة كبيرة زي دي وفيه ناس كتير بعتت لنا وطأن اللى بيحصل ده ميرضيش ربنا ومعانا أطفالنا .

ضحك هستيري.. حقيقة زواج ابنة وائل جسار بدون علمه من نجل راغب علامة .. فيديو



رد المطرب وائل جسار، عن شائعة زواج ابنته مارلين بدون علم أهلها وهروبها من المنزل، مؤكدًا أنه ضحك للغاية عندما سمع تلك الأنباء عبر المواقع والسوشيال ميديا فقط .

أحمد موسى عن المساعدات لقطاع غزة: نتنياهو مجرم حرب وعاوز يموت أهالينا



قال الإعلامي أحمد موسى بأنه رغم حصار أهالينا فى غزة إلا أن مصر لن تتخلى عن مساعدة أهالينا وتحية كبيرة لبلدنا مصر .

وتابع موسى قائلا : بفضل الله أسطول شاحنات المساعدات المصرية وصل معبر كرم أبو سالم يشمل مساعدات غذائية وطبية .

ماتت وهى على قيد الحياة.. الحاجة أنوار بتطلب الرحمة بكلام يقطع القلب| تفاصيل صادمة ..فيديو



قالت السيدة أنوار، إنها تعيش مأساة ممتدة منذ أكثر من تسع سنوات، بعد أن اختفى زوجها فجأة، تاركا خلفه أبناء ومسؤوليات، وذهب ليتزوج من أخرى دون سابق إنذار.

وائل جسار لـ فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء اللبناني وهتاخد براءة.. فيديو



أكد المطرب وائل جسار، أنه سعيد للغاية بعودة المطرب فضل شاكر إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، فهو قامة فنية كبيرة.

وائل جسار عن تقبيل فتاة لراغب علامة: أنا شخصيا مبحبش أزعل حد.. فيديو



علق المطرب وائل جسار، على أزمة حفلة الفنان راغب علامة بالساحل الشمالي، موضحًا أنه يحدث معه تلك الأشياء في حفلاته وهو أمر معتاد .

خالد أبو بكر يعلن موعد عودته لشاشة النهار بعد تعرضه لوعكة صحية



وجه الإعلامى خالد أبو بكر رسالة لجمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية الأربعاء الماضى على الهواء مباشرة خلال برنامج اخر النهار على قناة النهار .

هدى المفتي تكشف حقيقة ارتباطتها.. وتؤكد: شغلي رقم واحد



وجهت الإعلامية إسعاد يونس سؤالا محرجا للفنانة هدى المفتي خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة» وقالت لها: «نظرتك دي تقول إنك في قصة حب»، لتدخل «المفتي» في نوبة من الضحك، مجيبة: «لسه، يعني لو القصة كملت أكيد هيبقى فيه حاجة جادة، لو ما كملتش خلاص، بس عارفة إن طالع عليا إشاعة غير صحيحة، إشاعة إن أنا اتخطبت أو هتخطب، لو اتخطبت أو هتخطب هقول مش هخبي نفرح كلنا مع بعض»

شعبة الاتصالات: تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي استفزاز للمستهلك



كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل إجراءات تنظيم سوق المحمول، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.

