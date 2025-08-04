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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يواصل جولاته الميدانية حتى المساء لمتابعة سير التصويت في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية التي انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث قاد جولة مكبرة شملت عددًا من المقار الانتخابية بمدينة كفر الزيات وحي أول طنطا، للوقوف على انتظام عملية التصويت ومتابعة جاهزية اللجان وتوفير جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للناخبين.

جهود محافظ الغربية 

واطمأن المحافظ خلال الجولة على الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية، والتي تم تجهيزها مسبقًا بالإضاءة الكاملة ومصادر الطاقة الاحتياطية، والمظلات ومناطق الانتظار المزودة بكراسي لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن تواجد أطقم العمل تحت الإشراف القضائي الكامل، وجاهزية فرق الإسعاف والدعم الطبي، إضافة إلى تأمين محيط اللجان وتنظيم حركة دخول وخروج الناخبين بما يضمن سهولة وانسيابية عملية التصويت.

كما رصد المحافظ انتظام العمل داخل اللجان التي شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الصباح، مشيدًا بدور المرأة والشباب في تحفيز المشاركة، وما يعكسه ذلك من وعي مجتمعي بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الدولة وفرت جميع الإمكانات لضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة.

وأشار اللواء الجندي إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء، بما يضمن سرعة التعامل مع أي متطلبات ميدانية وضمان انسيابية عملية التصويت حتى إغلاق اللجان في التاسعة مساءً.

واختتم محافظ الغربية جولته بدعوة جميع المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد إلى التوجه إلى لجانهم قبل انتهاء موعد التصويت، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية واجب وطني ورسالة دعم لمسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي الذي شهدته المحافظة اليوم يعكس وعي أبنائها وحرصهم على المساهمة الفاعلة في صنع مستقبل الوطن. وتستمر عملية التصويت في اليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء وسط متابعة لحظية من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل يسر وانتظام.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات تصويت المحلة

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