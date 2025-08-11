قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر حفاظًا على سلامة السائحين بسبب سرعة الرياح
قاد دراجة نارية بحركات استعراضية خطرة في القاهرة.. طالب يواجه هذه العقوبة
نيوزيلندا: ندرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين
3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين
أستراليا: سنعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
علي جمعة: التصوف في عصرنا الحاضر تاه بين الأعداء والأدعياء
وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقـ.تل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة
500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة
حدث ليلا| ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة..هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات.. وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا
الإستعانة بمعلمي الحصة لسد أي عجز طارئ بالمدارس في العام الدراسي الجديد
الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار التوك شو| أحمد موسى عن واقعة سايس الجيزة: المواطن والقانون سيأخذان حقهما.. وجبران: وزارة العمل حريصة على استحداث برامج تدريبية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أحمد موسى عن واقعة سايس الجيزة: المواطن والقانون سيأخذان حقهما وفق الترتيبات
علق الإعلامي أحمد موسى على واقعة اعتداء ضابط على شاب يعمل منادى سيارات بنادي القضاة في الجيزة، وتعامل وزارة الداخلية الفوري مع الواقعة.

القومي للبحوث الفلكية يكشف تأثير زلزال تركيا على الحدود المصرية

كشف شريف الهادي، رئس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الهزة الأرضية التي شهدتها تركيا اليوم ومدى تأثيرها على الدولة المصرية.

جبران: وزارة العمل حريصة على استحداث برامج تدريبية تناسب متطلبات سوق العمل في مصر
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مسؤولية الاهتمام بالتدريب لا تقع على الوزارة فقط، مشيرا إلى أنه تشارك فيها الشركات والمصانع بشكل فعال.

الشوربجى: لمسنا رغبة صادقة من الرئيس فى وضع خطة شاملة لتطوير الإعلام
قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ان الرئيس السيسى لديه رغبة واضحة لوضح خطة شاملة لتظيم منظومة العمل بالاعلام والصحافة المصرية.

رئيس الشعب الديمقراطي: انتخابات الشيوخ 2025 أول اختبار عملي لمخرجات الحوار الوطني
قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الانتخابات الحالية لمجلس الشيوخ 2025 ، تُعد أول استحقاق انتخابي بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، والتي منح من خلالها قبلة الحياة للأحزاب السياسية، وفتح المجال أمامها للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

أمين الفتوى: الكلمة قد تكون كسب حلال أو حرام
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التحرّي في الحلال والحرام يبدأ من الكلمة وينتهي باللقمة، موضحًا أن الكلمة قد تكون حرامًا مثل الكسب الحرام إذا تسببت في فتنة أو فساد أو قلب موازين العقول، كما أن اللقمة التي تدخل الجوف يجب التأكد من حلّها وخلوها من أي شبهة.

أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام المصري
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام المصري سيظل قوة مؤثرة وفاعلة، مشيرًا إلى تطلع الجميع لتحقيق الأفضل في هذا القطاع. 

أستاذ دراسات إسرائيلية: دانييلا فايس مجرمة حرب دموية تدعو لقتل الأطفال
أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن دانييلا فايس هي من مجرمى الحرب النسخة النسائية مائير كاهانا الذى دعى للاستيطان هي من مواليد فلسطين وحاليا لا تسمح للفلسطينيين بالعيش في نابلس هي من أوائل من شاركوا في جوش أومينيم وهى مجموعة متطرفة من مجرمى الحرب الذين سعوا للاستيطان في الضفة الغربية  من خلال العنف حرق منازل وتفجير السيارات وقتل رؤساء البلديات.

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يعتزم مقاضاة صحف أجنبية تحدثت عن مجاعة في غزة
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مؤتمراً صحفياً باللغة الإنجليزية، موجهاً رسائل بالأساس إلى العالم الغربي؛ بهدف تفنيد الاتهامات الموجهة إليه بقيادة حرب تجويع ومجاعة بحق سكان قطاع غزة.

نشأت الديهي لقيادات حماس بعد المزايدة على مصر: "اتقوا الله في شعوبكم"
عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لنجلة القيادي الحمساوي موسى أبو مرزوق، وهي تقول إنها تحمل الجنسية الأمريكية وأنها تحب كل بلد عاشت فيها رغم أنها ولدت وتحمل الجنسية الأمريكية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

الموضوع مش بسيط .. محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

قرار صارم لـ محمد يوسف بعد تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

1500 فرصة عمل في الأمن برواتب تصل لـ9000 جنيه.. التفاصيل الكاملة

خطوات بسيطة للوقاية من نقص فيتامين د
كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

