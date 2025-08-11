أخبار التوك شو| أحمد موسى عن واقعة سايس الجيزة: المواطن والقانون سيأخذان حقهما.. وجبران: وزارة العمل حريصة على استحداث برامج تدريبية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أحمد موسى عن واقعة سايس الجيزة: المواطن والقانون سيأخذان حقهما وفق الترتيبات

علق الإعلامي أحمد موسى على واقعة اعتداء ضابط على شاب يعمل منادى سيارات بنادي القضاة في الجيزة، وتعامل وزارة الداخلية الفوري مع الواقعة.

القومي للبحوث الفلكية يكشف تأثير زلزال تركيا على الحدود المصرية

كشف شريف الهادي، رئس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الهزة الأرضية التي شهدتها تركيا اليوم ومدى تأثيرها على الدولة المصرية.



جبران: وزارة العمل حريصة على استحداث برامج تدريبية تناسب متطلبات سوق العمل في مصر

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مسؤولية الاهتمام بالتدريب لا تقع على الوزارة فقط، مشيرا إلى أنه تشارك فيها الشركات والمصانع بشكل فعال.

الشوربجى: لمسنا رغبة صادقة من الرئيس فى وضع خطة شاملة لتطوير الإعلام

قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ان الرئيس السيسى لديه رغبة واضحة لوضح خطة شاملة لتظيم منظومة العمل بالاعلام والصحافة المصرية.

رئيس الشعب الديمقراطي: انتخابات الشيوخ 2025 أول اختبار عملي لمخرجات الحوار الوطني

قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الانتخابات الحالية لمجلس الشيوخ 2025 ، تُعد أول استحقاق انتخابي بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، والتي منح من خلالها قبلة الحياة للأحزاب السياسية، وفتح المجال أمامها للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

أمين الفتوى: الكلمة قد تكون كسب حلال أو حرام

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التحرّي في الحلال والحرام يبدأ من الكلمة وينتهي باللقمة، موضحًا أن الكلمة قد تكون حرامًا مثل الكسب الحرام إذا تسببت في فتنة أو فساد أو قلب موازين العقول، كما أن اللقمة التي تدخل الجوف يجب التأكد من حلّها وخلوها من أي شبهة.

أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام المصري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام المصري سيظل قوة مؤثرة وفاعلة، مشيرًا إلى تطلع الجميع لتحقيق الأفضل في هذا القطاع.

أستاذ دراسات إسرائيلية: دانييلا فايس مجرمة حرب دموية تدعو لقتل الأطفال

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن دانييلا فايس هي من مجرمى الحرب النسخة النسائية مائير كاهانا الذى دعى للاستيطان هي من مواليد فلسطين وحاليا لا تسمح للفلسطينيين بالعيش في نابلس هي من أوائل من شاركوا في جوش أومينيم وهى مجموعة متطرفة من مجرمى الحرب الذين سعوا للاستيطان في الضفة الغربية من خلال العنف حرق منازل وتفجير السيارات وقتل رؤساء البلديات.

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يعتزم مقاضاة صحف أجنبية تحدثت عن مجاعة في غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مؤتمراً صحفياً باللغة الإنجليزية، موجهاً رسائل بالأساس إلى العالم الغربي؛ بهدف تفنيد الاتهامات الموجهة إليه بقيادة حرب تجويع ومجاعة بحق سكان قطاع غزة.

نشأت الديهي لقيادات حماس بعد المزايدة على مصر: "اتقوا الله في شعوبكم"

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لنجلة القيادي الحمساوي موسى أبو مرزوق، وهي تقول إنها تحمل الجنسية الأمريكية وأنها تحب كل بلد عاشت فيها رغم أنها ولدت وتحمل الجنسية الأمريكية.