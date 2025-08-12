قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تتحرك.. اعترافات دولية بفلسطين تهز إسرائيل وتفتح باب مرحلة محفوفة بالمخاطر
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
72 ساعة ساخنة على مصر.. بدء ذروة الموجة الحارة اليوم والحرارة تصل 46
مٌطوَّر بالطراز الياباني |مفاجآت سارة عن منهج رياضيات أولى ابتدائي الجديد
السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع للأحذية بالخانكة.. صور
جوع وحصار يقتلان طفولة غزة.. 222 شهيدًا بينهم 101 طفل والمأساة تتفاقم | تقرير
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
ترامب يتجنب دعم هجوم إسرائيل على غزة ويؤكد صعوبة الإفراج عن الرهائن | تقرير
حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.. دار الإفتاء تحسم الجدل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء
إجلاء آلاف السياح والسكان جراء حريق غابات ضخم يهدد منتجع تاريفا بجنوب إسبانيا | تقرير
هل تجوز الصلاة بين الفجر والشروق؟.. في 4 حالات يغفل عنها كثيرون
تكنولوجيا وسيارات

أبل تستعد لإطلاق ترقية كبيرة لمساعدها الصوتي سيري في 2025

احمد الشريف

في عام 2024، كشفت آبل عن نسخة مطورة من سيري قادرة على تنفيذ مهام معقدة عبر أوامر صوتية بسيطة، باعتباره جزءاً أساسياً من منظومة Apple Intelligence.

 إلا أن هذه النسخة لم تصل بعد للمستخدمين، لكن الشركة تعمل حالياً بهدوء على تطوير تحديث جديد سيصدر قريباً.

تحسينات ضخمة على إطار عمل App Intents

وفقاً للمحلل الموثوق مارك غورمان في نشرته الإخبارية Power On، فإن آبل تعمل على تحسينات كبيرة في إطار عمل App Intents، على أن تُطرح في ربيع العام المقبل. هذه الترقية ستسمح لسيري بتنفيذ عمليات أكثر فائدة، مثل:

التعليق على منشور

البحث عن صورة معينة وتحريرها وإرسالها

إضافة منتجات إلى سلة التسوق

تسجيل الدخول إلى تطبيقات

ورغم أن هذه القدرات أقل بكثير من الوعود السابقة التي شملت البحث في الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والصور لاستخراج معلومات دقيقة، فإنها تمثل تقدماً ملحوظاً مقارنة بوضع سيري الحالي.

مخاوف أمنية تبطئ الإطلاق

آبل حريصة على تجنب المخاطر التي قد تلحق ضرراً بالمستخدمين، مثل إعطاء معلومات خاطئة من تطبيق صحي أو تنفيذ أوامر خاطئة في تطبيقات مصرفية، الأمر الذي قد يعرض الشركة لدعاوى قضائية. 

لذلك، قد تتجنب آبل السماح لـ App Intents بالوصول إلى التطبيقات الحساسة في المرحلة الأولى.

المنافسة مع جوجل وسامسونج

حالياً، يعتمد سيري في كثير من استفسارات المستخدمين على ChatGPT، في المقابل، تتبنى سامسونج المنافس الأكبر لآبل في السوق الأمريكية نهجاً مشابهاً مع هواتف Galaxy S25 وغيرها، حيث تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد من جوجل Gemini، والذي شهد تطوراً كبيراً في الأشهر الأخيرة.

تجربة الذكاء الاصطناعي على هواتف Pixel 9 وGalaxy باتت أفضل بكثير من تلك المتوفرة على iPhone 16، ما يجعل تحسين App Intents وإطلاق ترقية شاملة لسيري خطوة حاسمة لآبل في المنافسة.

