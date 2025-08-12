أبل تستعد لإطلاق ترقية كبيرة لمساعدها الصوتي سيري في 2025

في عام 2024، كشفت آبل عن نسخة مطورة من سيري قادرة على تنفيذ مهام معقدة عبر أوامر صوتية بسيطة، باعتباره جزءاً أساسياً من منظومة Apple Intelligence.

إلا أن هذه النسخة لم تصل بعد للمستخدمين، لكن الشركة تعمل حالياً بهدوء على تطوير تحديث جديد سيصدر قريباً.

تحسينات ضخمة على إطار عمل App Intents

وفقاً للمحلل الموثوق مارك غورمان في نشرته الإخبارية Power On، فإن آبل تعمل على تحسينات كبيرة في إطار عمل App Intents، على أن تُطرح في ربيع العام المقبل. هذه الترقية ستسمح لسيري بتنفيذ عمليات أكثر فائدة، مثل:

التعليق على منشور

البحث عن صورة معينة وتحريرها وإرسالها

إضافة منتجات إلى سلة التسوق

تسجيل الدخول إلى تطبيقات

ورغم أن هذه القدرات أقل بكثير من الوعود السابقة التي شملت البحث في الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والصور لاستخراج معلومات دقيقة، فإنها تمثل تقدماً ملحوظاً مقارنة بوضع سيري الحالي.

مخاوف أمنية تبطئ الإطلاق

آبل حريصة على تجنب المخاطر التي قد تلحق ضرراً بالمستخدمين، مثل إعطاء معلومات خاطئة من تطبيق صحي أو تنفيذ أوامر خاطئة في تطبيقات مصرفية، الأمر الذي قد يعرض الشركة لدعاوى قضائية.

لذلك، قد تتجنب آبل السماح لـ App Intents بالوصول إلى التطبيقات الحساسة في المرحلة الأولى.

المنافسة مع جوجل وسامسونج

حالياً، يعتمد سيري في كثير من استفسارات المستخدمين على ChatGPT، في المقابل، تتبنى سامسونج المنافس الأكبر لآبل في السوق الأمريكية نهجاً مشابهاً مع هواتف Galaxy S25 وغيرها، حيث تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد من جوجل Gemini، والذي شهد تطوراً كبيراً في الأشهر الأخيرة.

تجربة الذكاء الاصطناعي على هواتف Pixel 9 وGalaxy باتت أفضل بكثير من تلك المتوفرة على iPhone 16، ما يجعل تحسين App Intents وإطلاق ترقية شاملة لسيري خطوة حاسمة لآبل في المنافسة.