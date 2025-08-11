تقارير تكشف تفاصيل أولية عن ماك بوك منخفض التكلفة من آبل

تشير الشائعات التي انتشرت خلال الأشهر الماضية إلى أن آبل تعمل على تطوير نسخة جديدة من جهاز ماك بوك بسعر أقل من المعتاد، والآن ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن النطاق السعري المحتمل لهذا الجهاز.

سعر منافس لتحدي أجهزة كروم بوك

كان أول ظهور لهذه التسريبات في نهاية يونيو الماضي عبر تقرير من المحلل مينغ-تشي كو، الذي ذكر أن آبل تطور جهاز لابتوب بشاشة مقاس 13 بوصة يكون أكثر توفيراً، بهدف منافسة أجهزة كروم بوك وزيادة مبيعات أجهزة ماك بوك.

يدعم التقرير الجديد الصادر من آسيا توقعات كو، مشيراً إلى أن سعر الجهاز قد يتراوح بين 599 و699 دولاراً، في حين أن أرخص ماك بوك حالياً وهو ماك بوك إير بقياس 13 بوصة يبدأ من 999 دولاراً.

شاشة أصغر وإنتاج قريب

التقرير أضاف أن الجهاز قد يأتي بشاشة مقاس 12.9 بوصة، أي أصغر قليلاً من شاشة ماك بوك إير الحالية البالغ حجمها 13.6 بوصة. ومن المتوقع أن تدخل بعض مكوناته مرحلة الإنتاج الضخم بحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام، ما قد يعني بدء التجميع الكامل قبل نهاية 2025.

تتماشى هذه الجداول الزمنية تقريباً مع توقعات كو التي تشير إلى أن الإطلاق التجاري سيكون في أواخر 2025 أو أوائل 2026.

توقعات المبيعات وتأثيرها على السوق

تقدّر توقعات السوق أن الشحنات السنوية لهذا الماك بوك المنخفض التكلفة قد تتراوح بين 5 و7 ملايين وحدة، ما قد يرفع حجم مبيعات ماك بوك الإجمالية بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

معالج مستوحى من آيفون وتصميم ألوان جديدة

وفقاً لتقرير كو السابق، قد يعتمد الجهاز على معالج A18 Pro وهو نفسه المستخدم في آيفون 16 برو ليكون بذلك أول ماك بوك يعمل بمعالج من سلسلة آيفون.

الجهاز يُتوقع أن يأتي بتصميم نحيف وخفيف للغاية، مع ألوان متنوعة تشمل الفضي، الأزرق، الوردي، وحتى الأصفر.

من المرجح أن يفتقر الجهاز لدعم منافذ Thunderbolt، نظراً لأن معالج A18 Pro لا يدعم هذه التقنية، ما يعني الاعتماد على منافذ USB-C التقليدية.