جبال الملح ببورفؤاد تشهد توافد المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها .. صور

شهدت جبال الملح بمدينة بورفؤاد، توافد المواطنين من أبناء مدينة بورسعيد و المحافظات الأخرى، وذلك لقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، توافدت أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لزيارة معالم مدينة بورفؤاد السياحية والتاريخية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء، و المعالم التراثية والحضارية

استمرار رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم بورفؤاد السياحية

وجدير بالذكر، أن بورفؤاد أصبحت من أهم المقاصد السياحية في " رحلات اليوم الواحد " بعد جهود الاهتمام بالزائرين وتقديم الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية، وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة .

فيما شهد سوق الأسماك الجديد ببورسعيد، إقبالًا واسعًا من المواطنين وأبناء المحافظات المجاورة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توافدت الأسر للاستمتاع بأجواء التسوق والترفيه وتناول المأكولات البحرية الطازجة، و يقدم سوق الأسماك الجديد تجربة متكاملة لشراء أجود أنواع الأسماك والمأكولات البحرية في أجواء حضارية منظمة.

سوق الأسماك الحضاري .. قبلة الزائرين للاستمتاع بالمأكولات البحرية المتنوعة

وفي سياق متصل؛ شهدت شواطئ محافظة بورسعيد وبورفؤاد، اليوم، توافد المواطنين والأسر للاستمتاع بالأجواء الصيفية على البحر، في أجواء اتسمت بالبهجة والإقبال الكبير من أبناء المحافظة والزائرين من مختلف المحافظات.

شواطئ بورسعيد وبورفؤاد تستقبل الزوار وسط أجواء ترفيهية مميزة

حيث كثّفت الأجهزة التنفيذية جهودها لتوفير كافة سبل الراحة والأمان لرواد الشواطئ، و تم الدفع بفرق الإنقاذ للتعامل مع أي حالات طارئة، مع متابعة دورية من الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام حركة الزوار والحفاظ على النظام العام، و بما يضمن سلامة المواطنين، فضلًا عن استمرار أعمال النظافة الدورية وتوفير الخدمات اللازمة على الشواطئ، بما يعكس صورة حضارية لبورسعيد كإحدى أبرز المقاصد السياحية على البحر المتوسط.