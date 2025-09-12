قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
محافظات

جبال الملح ببورفؤاد تشهد توافد المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها .. صور

شواطئ بورسعيد وبورفؤاد تستقبل الزوار وسط أجواء ترفيهية مميزة
شواطئ بورسعيد وبورفؤاد تستقبل الزوار وسط أجواء ترفيهية مميزة
محمد الغزاوى

شهدت جبال الملح بمدينة بورفؤاد، توافد المواطنين من أبناء مدينة بورسعيد و المحافظات الأخرى، وذلك لقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا،  بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، توافدت أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لزيارة معالم مدينة بورفؤاد السياحية والتاريخية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء، و المعالم التراثية والحضارية

استمرار رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم بورفؤاد السياحية

وجدير بالذكر، أن بورفؤاد أصبحت من أهم المقاصد السياحية في " رحلات اليوم الواحد "  بعد جهود الاهتمام بالزائرين وتقديم الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية،  وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة  .

فيما شهد سوق الأسماك الجديد ببورسعيد، إقبالًا واسعًا من المواطنين وأبناء المحافظات المجاورة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توافدت الأسر للاستمتاع بأجواء التسوق والترفيه وتناول المأكولات البحرية الطازجة، و يقدم سوق الأسماك الجديد تجربة متكاملة لشراء أجود أنواع الأسماك والمأكولات البحرية في أجواء حضارية منظمة.

سوق الأسماك الحضاري .. قبلة الزائرين للاستمتاع بالمأكولات البحرية المتنوعة

وفي سياق متصل؛ شهدت شواطئ محافظة بورسعيد وبورفؤاد، اليوم، توافد المواطنين والأسر للاستمتاع بالأجواء الصيفية على البحر، في أجواء اتسمت بالبهجة والإقبال الكبير من أبناء المحافظة والزائرين من مختلف المحافظات.

شواطئ بورسعيد وبورفؤاد تستقبل الزوار وسط أجواء ترفيهية مميزة

حيث كثّفت الأجهزة التنفيذية جهودها لتوفير كافة سبل الراحة والأمان لرواد الشواطئ، و تم الدفع بفرق الإنقاذ  للتعامل مع أي حالات طارئة،  مع متابعة دورية من الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام حركة الزوار والحفاظ على النظام العام، و بما يضمن سلامة المواطنين، فضلًا عن استمرار أعمال النظافة الدورية وتوفير الخدمات اللازمة على الشواطئ، بما يعكس صورة حضارية لبورسعيد كإحدى أبرز المقاصد السياحية على البحر المتوسط.

