أحمد موسى: أبو العينين فضح جرائم الاحتلال في غزة.. أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة.. آمال ماهر عن لقب "صوت مصر": لا منافسة بين النجوم وكلنا نمثل البلد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

آمال ماهر عن لقب "صوت مصر": لا منافسة بين النجوم وكلنا نمثل البلد



علقت المطربة آمال ماهر على الجدل المثار حول منح لقب "صوت مصر" لفنان بعينه، مؤكدة أنها لا ترى في الأمر منافسة بين النجوم، بل شرف ومسؤولية يشارك فيها كل فنان مصري.

أحمد موسى: أبو العينين نجح في إصدار بيان إدانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



قال الإعلامي أحمد موسى إن النائب محمد أبو العينين نجح في إصدار بيان إدانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحدث توافق وتباين كامل، وشهد برلمان الاتحاد من أجل المتوسط إشادة بالنائب محمد أبو العينين والدور المصري .

زاهي حواس يكشف عن تفاصيل كتاب قام بتأليفه عن حياته



أكد الدكتور زاهي حواس عالم الأثار الكبير، أنه لجأت لكتابة كتاب عن حياتي، نتيجة طلبات من بعض اصدقائي ووجدت فرصة لأن اكتب بنفسي قصة حياتي بالشكل الذي أراه.



أحمد موسى: نتنياهو هو العقبة الوحيدة أمام السلام في المنطقة



قال الإعلامي أحمد موسى إن الحكومة الإسرائيلية أو السابقة في السلام، وإسرائيل تريد ابتلاع أي دولة ضعيفة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو العقبة الوحيدة أمام السلام في المنطقة.

أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية



قال الإعلامي أحمد موسى ، إن العالم يترقب ما سيحدث غدا، فهناك 57 دولة تشارك في القمة العربية لدعم فلسطين، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة.



أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة



قال الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط إن رسالة قمة الدوحة التضامن العربي والإسلامي مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي.

متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة



تستخدم إسرائيل أقصى قوتها العسكرية بدعم أمريكي، في محاولة لفرض تهجير قسري على سكان قطاع غزة، معتبرًا أن هدفها الأساسي هو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

مفيدة شيحة: لقاء محمد صلاح ومجدي يعقوب يدعو للفخر



علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على صورة اللاعب الدولي محمد صلاح والسير مجدي يعقوب أمير القلوب وطبيب القلب العالمي، مشيرا إلى أن صورة محمد صلاح ومجدي يعقوب تدعوا للفخر.

أحمد موسى: أبو العينين فضح جرائم الاحتلال في غزة



أكد الإعلامي أحمد موسى أن برلمان البحر المتوسط شهد اجتماعات مهمة برئاسة وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، مشيرا إلى أن اجتماع برلمان الأورومتوسطي في شرم الشيخ صدر عنه بيان لـ43 دولة أدان حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

آمال ماهر: أداء حسن شاكوش لأغنيتي "في إيه بينك وبينها" ضحكني وعمل ليّ حالة حلوة



علقت المطربة آمال ماهر، على أداء المطرب حسن شاكوش لأغنيتها الشهيرة "في إيه بينك وبينها"، والذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.