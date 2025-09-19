أخبار التوك شو| مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب.. برئاسة أبو العينين.. تفاصيل البيان الختامي لمؤتمر برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:





مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر ليست ساحة مستباحة، ولو فكرت إسرائيل، باختراق حدود البلد هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب".

برئاسة أبو العينين.. تفاصيل البيان الختامي لمؤتمر برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، قيام النائب النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، بتقرير لجنة السياسات بالجمعية البرلمانية، مشيدا بما تضمنه من تعبير صادق عز الوضع الحالي في غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من مرارة العدوان الإسرائيلي.

وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي

جددا الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، إدانتهما للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



يشبه الأنظمة العالمية.. متحدث التعليم: نظام البكالوريا اختياري وفقا للقانون

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا الجديد هو نظام اختياري وفقا للقانون، مشيرا إلى أن هذا النظام يشبه الأنظمة التعليمية العالمية.

تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول

علق أحمد عامر الخبير الأثري المتخصص في علم المصريات والمفتش بوزارة السياحة والآثار على ما يتردد بشأن سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول من المتحف المصري، لافتا إلى أن معمل الترميم بالمتحف المصري لا يوجد به كاميرات مراقبة، لكن المتحف بالكامل يوجد به كاميرات مراقبة على أعلى مستوى وبخاصية الإضاءة الليلة.

ياسمين عز ترد على الشامتين في الأهلي

ردت الإعلامية ياسمين عز على الشامتين من نتائج المارد الأحمر؛ قائلة: "بلاش استظراف على الأهلي، اللي بيقولوا عاوزين شاشة موبايل طويلة علشان نشوف ترتيب الأهلي".

محمود محيي الدين: بعض الدول الكبرى اقتصاديا تواجه صعوبات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنّ العالم بعيد عن تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، ولكن ثمة استثناءات، فالصين احتفلت بالقضاء على الفقر المدقع في 2020، والهند أكدت ذلك أيضا في 2024، بسبب زيادة معدلات النمو والاستثمار في البشر والبنية الأساسية والتكنولوجية والتصدي للصدمات الخارجية.

رئيس قضايا الدولة: الهيئة سباقة في تمكين المرأة داخل السلك القضائي

أكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن كل محافظة بها قاضيات وهناك سيدات تطلب من نفسها الانتقال من محافظة لأخرى .

خالد صديق يطالب بتحويل الأماكن التاريخية إلى سياحية لزيادة الدخل القومي

قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إن هدف الدولة هو توفير وحدة سكنية للمواطن ، دون النظر عن هامش الربح.



حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم

أكدت حركة حماس، أن الحركة لن تكون حريصة على حياة المحتجزين طالما قرر نتنياهو قتلهم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .