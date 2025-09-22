محافظ الغربية: احتياجات المواطنين أولوية ولا تسامح مع المقصرين

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ بجولة ميدانية مفاجئة في قرية كفر حجازي وعزبة حمد التابعة لمركز المحلة الكبرى، حيث تجوّل المحافظ بين شوارع القرية والعزبة، مستمعًا بشكل مباشر لمطالب المواطنين وشكاواهم، ومتابعًا أعمال الخدمات على الأرض، في إطار حرص المحافظة على وضع المواطن في صدارة الأولويات دائمًا.

توجيهات محافظ الغربية

افتتح المحافظ جولته بتفقد كوبري عزبة حمد بعد تلقي شكاوى الأهالي حول حالته، مؤكدًا أن الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين أولوية قصوى، وأن أي تقصير لن يتم التسامح معه. كما تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات في كافة الشوارع، موجهاً بسرعة إزالة كافة التعديات.

وبينما كان المحافظ يتنقل بين شوارع كفر حجازي ، تفقد الجمعية الزراعية واطمأن على سير أعمال مشروع الصرف الصحي بالقرية، الذي تم الانتهاء من نحو 11 كيلومترًا من إجمالي 23 كيلومترًا، موجهاً بسرعة استكمال الأعمال المتبقية لتوصيل الخدمة الكاملة للأهالي.

دعم الأسر والعائلات

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين في كل مكان بالقرية والعزبة، واستمع لملاحظاتهم ومطالبهم بشكل مباشر، مؤكدًا أن التواجد على الأرض هو الأساس لرصد الواقع واتخاذ القرارات الفورية. وقال:

“القرية المصرية تستحق خدمات منتظمة ومحترمة، وهدفنا أن يشعر كل مواطن بأن هناك متابعة حقيقية وأعمال تُنفذ على الأرض.”



وأشاد أهالي القرية والعزبة بالعناية المباشرة من المحافظ، مؤكدين أن تواجده بين الناس واستماعه لمطالبهم يعكس حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لشكاواهم وتحسين مستوى الخدمات بشكل ملموس وواقعي.