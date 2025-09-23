قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث لجسمك عند تناول موز باللبن؟ أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس

آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

الموز بلبن طاقة ومناعة وعضلات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول موز باللبن؟

ليلي احمد زاهرليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية لا تتبع الترندات.. 10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية 

أخطاء شائعة في الرجيم تجعلنا لا نفقد الوزن أخطاء شائعة في الريجيم تجعلنا لا نفقد الوزن

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس.. ما لا يعرفه الكثير من أولياء الأمور

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالهاكتف وكتف.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟ الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقتهبعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

كارولين عزمىكارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربيةروجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

بالابيض الجرئ..سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربيةبالأبيض الجرئ.. سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية

تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

ادوية الحملجمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

