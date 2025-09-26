قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
الرئيس السيسي: نعمل بكل قوة وإخلاص من أجل وقف الحرب في غزة
وزير الطيران: العلاقات المصرية – السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي
استشهاد فرد من قوات الحماية المدنية وإصابة 3 آخرين أثناء إخماد نيران حريق مصنع نسيج المحلة المنهار .. صور
نشرة المرأة والمنوعات | أخطر أنواع الجبن على أطفالك في المدرسة.. هل التبول المتكرر علامة على مشكلة صحية؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

الجبنأخطر أنواع الجبن على أطفالك في المدرسة.. ابتعدي عنها

هل يُسبب الباراسيتامول التوحد؟

هل يسبب الباراسيتامول التوحد؟.. معلومات لا تعرفها من قبل

رانيا منصوررانيا منصور تستعرض أناقتها بفستان لافت

مي عمر فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

التبول تكرار التبول.. هل هو طبيعي أم علامة على مشكلة صحية؟

شيماء سيف شيماء سيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد

الحروق

نصائح فعالة للتخلص من الحروق ومنع المضاعفات

بشرى لوك كاجوال.. بشرى تستعرض رشاقتها

داليا البحيريداليا البحيري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

رانيا يوسفرانيا يوسف تخطف الأنظار برفقة زوجها بإطلالة راقية.. شاهد

تورم القدمين

كثرة الملح أبرزها.. 3 أسباب شائعة وراء تورم القدمين

العلاقة الزوجيةأسرار السعادة الزوجية..أشياء يجب أن تتوقفي عن فعلها فورًا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

نتنياهو

نتنياهو: قد نتوصل لاتفاق يحمي سيادة سوريا ويلبي مصالحنا

ترامب

بعد خطاب نتنياهو.. ترامب: أعتقد أننا قد نتوصل لاتفاق بشأن غزة

نتنياهو

نتنياهو: لن نقبل بقرار الدول الغربية الاعتراف بفلسطين

بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

