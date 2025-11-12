قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
إنجاز تاريخي.. الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما» كمشكلة صحية عامة
وزير الصحة: خفض وفيات الأطفال وتحسين مؤشرات الحياة ضمن أولويات الوزارة
مصر تتسلم شهادة خلوها من مرض تراكوما
حصن أثري بارز .. قلعة دير المنيرة بـ الخارجة تعود لرونقها
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب
ميسي يثير الغموض حول موقفه من المشاركة في مونديال 2026
محافظات

رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تتفقد مدارس بورفؤاد لتطوير القراءة والكتابة لدى الطلاب

رئيس الادارة المركزية للتعليم العام بوزارة التعليم تتابع تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
رئيس الادارة المركزية للتعليم العام بوزارة التعليم تتابع تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
محمد الغزاوى

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة أميرة فؤاد مدير البرنامج القومي للقراءة والكتابة، يرافقهما  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد،عدد من مدارس إدارة بورفؤاد التعليمية لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية.

جاءت الجولة التفقدية تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في ضوء خطة الوزارة للنهوض بمستوى القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

رئيس الادارة المركزية للتعليم العام بوزارة التعليم تتابع تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

حضر الجولة التفقدية الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والأستاذ أحمد الشربيني مدير عام إدارة بورفؤاد التعليمية،والأستاذ محمد عبده موجه عام مادة اللغة العربية، وجمع من الموجهين الأوائل والمشرفين على تنفيذ البرنامج بمختلف المدارس وعدد من قيادات الإدارة.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام إن برنامج تنمية مهارات اللغة العربية يعد من أهم البرامج القومية التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في القراءة والكتابة والفهم، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى إلى تنمية قدرات الطلاب على التفكير والإبداع والتعبير باللغة العربية بأسلوب صحيح وسليم، لافتة الى أن الهدف الأهم هو إعداد جيل متعلم قادر على التواصل بفاعلية واستخدام اللغة في مختلف الأنشطة الدراسية.

وأكد الغرباوي أن الجولة استهلت بمتابعة تنفيذ البرنامج في مدرسة ٢٣ ديسمبر الابتدائية المعتمدة، حيث شهد الحضور فعاليات الطابور الصباحي وتحية العلم، كما تابع الحضور تنفيذ استراتيجيات التعلم النشط في الصفوف لضمان تنمية المهارات القرائية والكتابية لدى الطلاب.

ثم توجه الجمع إلى مدرسة يوسف عاشور الابتدائية المعتمدة لمتابعة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذكر الغرباوي أن البرنامج يتكامل مع الأنشطة الثقافية والفنية لتعزيز الفهم القرائي والتعبير الإبداعي، ولفت إلى أن تفاعل الطلاب الملحوظ مع المعلمين واعتمادهم على طرق تدريس مبتكرة تجعل التعلم أكثر فاعلية.

واختتمت الجولة بزيارة مدرسة السيدة خديجة الابتدائية المعتمدة، حيث تفقد الجمع الحصص الدراسية وتابعوا أداء المعلمين المشرفين على تنفيذ البرنامج، مشيدين بالجهود المبذولة في تطبيق استراتيجيات التعلم النشط وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، مؤكدين أن متابعة هذه البرامج الميدانية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتنمية المهارات اللغوية الأساسية.

وأعربت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام عن تقديرها البالغ للمظهر الحضاري الذي ظهرت به المدارس المستهدفة أثناء الزيارة، وما شهدته من انضباط وبيئة تعليمية إيجابية تحت قيادة الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، مؤكدة أن ما قدمته مدارس إدارة بورفؤاد التعليمية من نموذج يجب أن يحتذى به في تنفيذ البرنامج القومي، ويعكس حرص تعليم بورسعيد على دعم جهود الوزارة في تنمية مهارات اللغة العربية والارتقاء بمستوى الطلاب لغويا وثقافياً.

بورسعيد التعليم العام وزارة التربية والتعليم اللغة العربية

