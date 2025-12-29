قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
محافظات

بالصور | مياه الغربية: متابعة ميدانية دقيقة لأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المحطات

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

شدد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المحطات، مع التأكيد على التزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، حفاظًا على معدلات التنفيذ وتحقيق الأهداف التشغيلية في توقيتاتها.

توجيهات مياه الشرب بالغربية 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، مع رؤساء القطاعات ومديري العموم المختصين، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجارية ونسب الإنجاز الفعلية مقارنة بالمخطط.

كما ناقش الاجتماع موقف توريد قطع الغيار الحيوية للمحطات، مؤكدًا ضرورة ربط التوريدات بالاحتياجات الفعلية لكل محطة، بما يضمن استمرارية أعمال الصيانة الدورية والحفاظ على الجاهزية الفنية للمعدات.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الشركة بسرعة استكمال توريد العدادات المطلوبة لتغطية الاحتياجات التشغيلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة الأداء.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد اللواء محمد عبد الفتاح أن الشركة لا تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين كافة القطاعات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والاستجابة السريعة لمتطلبات التشغيل والصيانة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأوضح، نُولي أهمية قصوى للمتابعة الدقيقة والمستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المحطات، بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. نعمل على تذليل أي معوقات ميدانية، ونتابع عن كثب التزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، كما نحرص على توفير قطع الغيار والعدادات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحطات، لضمان استمرارية التشغيل والصيانة بكفاءة عالية، وهدفنا هو تقديم خدمة تليق بالمواطن، وتعكس التزام الشركة برؤية الدولة في تحسين البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي.

