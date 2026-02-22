استعرض القوة على فرد الأمن.. الضرب والسب يقود رجل أعمال للمحاكمة | القصة الكاملة

شهدت منطقة القاهرة الجديدة واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعديًا على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية، في مشهد أثار موجة من الغضب والاستنكار بين المتابعين.

تداول مستخدمو موقع “فيسبوك” مقطع مصور ظهر خلاله أحد الأشخاص، تبين لاحقًا أنه رجل أعمال وصاحب مصنع، وهو يتعدى بالركل والسب على فرد الأمن أثناء تأدية عمله، وسط وجود عدد من الأشخاص بالمكان.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة من واقعة اعتداء رجل الأعمال على فرد الأمن وصولا إلى محاكمته جنائية وتحديد جلسة لبدء المحاكمة..

الخميس 19 فبراير 2026

حرر فرد الأمن بكمبوند بالقاهرة الجديدة محضرًا ضد رجل أعمال اعتدى عليه بالضرب والسب.

الجمعة 20 فبراير 2026

أصدرت وزارة الداخلية بيانها جاء فيه أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على فرد أمن إدارى بأحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة والتعدى بالسب على أحد الملاك بذات المجمع .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 فبراير الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من فرد أمن إدارى بالمجمع السكنى المشار إليه (مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم) وآخر من الملاك بذات المجمع بتضررهما من أحد قاطنى المجمع وذلك لقيامه بالتعدى بالضرب على الأول محدثاً إصابته، وكذا التعدى على الثانى بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المشكو فى حقه "صاحب مصنع" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، وإعتراضه على تدخل الثانى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه..وتولت النيابه العامه التحقيق.

السبت 21 فبراير 2026

قررت جهات التحقيق المختصة بـ القاهرة الجديدة توجيه عدد من الاتهامات إلى رجل أعمال تعدى على فرد أمن يعمل داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، على خلفية مشاجرة وقعت بينه وبين اثنين من السكان، وحبسه على ذمة القضية.

الأحد 22 فبراير 2026

تلقت النيابة العامة بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصابته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، والسب والقذف، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بجلسة الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

الأربعاء 25 فبراير 2026

أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والضرب والإتلاف والسب والقذف لفرد الأمن أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس.