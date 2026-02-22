قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار عمرة رمضان 2026 النصف الثاني وبرامج الحجز بالتفصيل
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استعرض القوة على فرد الأمن.. الضرب والسب يقود رجل أعمال للمحاكمة | القصة الكاملة

استعرض القوة على فرد الأمن.. الضرب والسب يقود رجل الأعمال المتهم للمحاكمة | القصة الكاملة
استعرض القوة على فرد الأمن.. الضرب والسب يقود رجل الأعمال المتهم للمحاكمة | القصة الكاملة
إسلام دياب

شهدت منطقة القاهرة الجديدة واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعديًا على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية، في مشهد أثار موجة من الغضب والاستنكار بين المتابعين.

تداول مستخدمو موقع “فيسبوك” مقطع مصور ظهر خلاله أحد الأشخاص، تبين لاحقًا أنه رجل أعمال وصاحب مصنع، وهو يتعدى بالركل والسب على فرد الأمن أثناء تأدية عمله، وسط وجود عدد من الأشخاص بالمكان.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة من واقعة اعتداء رجل الأعمال على فرد الأمن وصولا إلى محاكمته جنائية وتحديد جلسة لبدء المحاكمة.. 

الخميس 19 فبراير 2026 

حرر فرد الأمن بكمبوند بالقاهرة الجديدة محضرًا ضد رجل أعمال اعتدى عليه بالضرب والسب.

الجمعة 20 فبراير 2026 

أصدرت وزارة الداخلية بيانها جاء فيه أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على فرد أمن إدارى بأحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة والتعدى بالسب على أحد الملاك بذات المجمع .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 فبراير الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من فرد أمن إدارى بالمجمع السكنى المشار إليه (مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم) وآخر من الملاك بذات المجمع بتضررهما من أحد قاطنى المجمع وذلك لقيامه بالتعدى بالضرب على الأول محدثاً إصابته، وكذا التعدى على الثانى بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المشكو فى حقه "صاحب مصنع" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، وإعتراضه على تدخل الثانى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه..وتولت النيابه العامه التحقيق.

السبت 21 فبراير 2026 

قررت جهات التحقيق المختصة بـ القاهرة الجديدة توجيه عدد من الاتهامات إلى رجل أعمال تعدى على فرد أمن يعمل داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع الخامس،  على خلفية مشاجرة وقعت بينه وبين اثنين من السكان، وحبسه على ذمة القضية.

الأحد 22 فبراير 2026 

تلقت النيابة العامة بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصابته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، والسب والقذف، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بجلسة الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

الأربعاء 25 فبراير 2026

أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والضرب والإتلاف والسب والقذف لفرد الأمن أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس. 

القاهرة الجديدة فرد أمن ضرب فرد أمن رجل أعمال رجل الأعمال كمبوند صدى البلد النيابة العامة ضرب السب والقذف

المزيد

