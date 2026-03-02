تحديث جديد يحسّن بطارية ساعات Polar Ignite 3 للمستخدمين

كشفت منصة Notebookcheck أن شركة بولار طرحت تحديثًا جديدًا لـ ساعة Polar Ignite 3 الذكية يحمل رقم الإصدار البرمجي 5.1.3، ليكون ثاني تحديث يحصل عليه هذا الطراز خلال العام الجاري بعد التحديث الكبير السابق لنظام Polar OS 5.​

أوضحت المنصة أن التحديث السابق لنظام Polar OS 5 جلب للساعة مزايا مثل منبّهات جديدة، وودجات إضافية، وعرضًا ملخصًا للتدريبات في وضع الإيقاف المؤقت، بينما يركّز التحديث الحالي على تحسينات في أداء البطارية إلى جانب مجموعة من الإصلاحات البرمجية الأخرى.

تحسينات في استهلاك الطاقة وإصلاحات لعرض السرعة

أشارت بولار في ملاحظات الإصدار إلى أن تحديث 5.1.3 يتضمن «تحسينات مرتبطة بأداء البطارية» لساعة Ignite 3، لكن دون توضيح رقمي دقيق لحجم هذا التحسن أو عدد الساعات الإضافية التي يمكن أن يكسبها المستخدم بعد تثبيت التحديث.​

أكدت الشركة في السجل نفسه أنها أصلحت خطأ كان يؤثر في عرض بيانات السرعة للمستخدمين الذين يضبطون وحدة القياس على دقيقة لكل كيلومتر (min/km)، حيث كانت السرعة تعرض بشكل غير دقيق في ملخص التمرين ووضع الإيقاف المؤقت قبل هذا التحديث.​

تحديثات ثانوية أخرى وتحسين عام للاستقرار

أوضحت Notebookcheck أن بولار تحدّث أيضًا عن «تحديثات طفيفة وإصلاحات للأخطاء» دون ذكر تفاصيل إضافية، وهي صياغة معتادة تعني عادةً معالجة مشكلات فرعية في تجربة الاستخدام وتحسين استقرار النظام بشكل عام.​

أشارت المنصة إلى أن مثل هذه التعديلات الصغيرة، خاصة عندما تأتي بعد تحديث رئيسي للنظام، تهدف في العادة إلى ضبط استهلاك الطاقة في أوضاع معينة، وتقليل حالات الاستنزاف غير الطبيعي للبطارية، وتنعيم أداء الواجهة والودجات الجديدة.

طريقة الحصول على التحديث للمستخدمين

أكدت بولار أن تحديث 5.1.3 متاح الآن لجميع مستخدمي ساعة Polar Ignite 3 حول العالم، وأنه يمكن تنزيله وتثبيته بطريقتين: إما عبر تطبيق Polar Flow على الهاتف، أو من خلال برنامج FlowSync عند توصيل الساعة بجهاز كمبيوتر.

أوضحت الشركة أن عملية التحديث تتطلب اتصالًا مستقرًا بالإنترنت وشحنًا كافيًا في بطارية الساعة قبل البدء، لضمان عدم إيقاف التحديث في منتصف العملية، وهو ما قد يؤثر على عمل النظام في بعض الحالات.