حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
تحديث جديد يحسّن بطارية ساعات Polar Ignite 3 للمستخدمين

Polar Ignite 3
Polar Ignite 3
احمد الشريف

كشفت منصة Notebookcheck أن شركة بولار طرحت تحديثًا جديدًا لـ ساعة Polar Ignite 3 الذكية يحمل رقم الإصدار البرمجي 5.1.3، ليكون ثاني تحديث يحصل عليه هذا الطراز خلال العام الجاري بعد التحديث الكبير السابق لنظام Polar OS 5.​

أوضحت المنصة أن التحديث السابق لنظام Polar OS 5 جلب للساعة مزايا مثل منبّهات جديدة، وودجات إضافية، وعرضًا ملخصًا للتدريبات في وضع الإيقاف المؤقت، بينما يركّز التحديث الحالي على تحسينات في أداء البطارية إلى جانب مجموعة من الإصلاحات البرمجية الأخرى.

تحسينات في استهلاك الطاقة وإصلاحات لعرض السرعة

أشارت بولار في ملاحظات الإصدار إلى أن تحديث 5.1.3 يتضمن «تحسينات مرتبطة بأداء البطارية» لساعة Ignite 3، لكن دون توضيح رقمي دقيق لحجم هذا التحسن أو عدد الساعات الإضافية التي يمكن أن يكسبها المستخدم بعد تثبيت التحديث.​

أكدت الشركة في السجل نفسه أنها أصلحت خطأ كان يؤثر في عرض بيانات السرعة للمستخدمين الذين يضبطون وحدة القياس على دقيقة لكل كيلومتر (min/km)، حيث كانت السرعة تعرض بشكل غير دقيق في ملخص التمرين ووضع الإيقاف المؤقت قبل هذا التحديث.​

تحديثات ثانوية أخرى وتحسين عام للاستقرار

أوضحت Notebookcheck أن بولار تحدّث أيضًا عن «تحديثات طفيفة وإصلاحات للأخطاء» دون ذكر تفاصيل إضافية، وهي صياغة معتادة تعني عادةً معالجة مشكلات فرعية في تجربة الاستخدام وتحسين استقرار النظام بشكل عام.​

أشارت المنصة إلى أن مثل هذه التعديلات الصغيرة، خاصة عندما تأتي بعد تحديث رئيسي للنظام، تهدف في العادة إلى ضبط استهلاك الطاقة في أوضاع معينة، وتقليل حالات الاستنزاف غير الطبيعي للبطارية، وتنعيم أداء الواجهة والودجات الجديدة.

طريقة الحصول على التحديث للمستخدمين

أكدت بولار أن تحديث 5.1.3 متاح الآن لجميع مستخدمي ساعة Polar Ignite 3 حول العالم، وأنه يمكن تنزيله وتثبيته بطريقتين: إما عبر تطبيق Polar Flow على الهاتف، أو من خلال برنامج FlowSync عند توصيل الساعة بجهاز كمبيوتر.

أوضحت الشركة أن عملية التحديث تتطلب اتصالًا مستقرًا بالإنترنت وشحنًا كافيًا في بطارية الساعة قبل البدء، لضمان عدم إيقاف التحديث في منتصف العملية، وهو ما قد يؤثر على عمل النظام في بعض الحالات.

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

