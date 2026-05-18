في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل دور اللجان الفنية للمجلس الأعلى للجامعات، وتحت إشراف ومتابعة من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، عقدت لجنة العلاقات الثقافية جلستها رقم (194) بمقر أمانة المجلس، برئاسة الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وحضور الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات وأمين اللجنة ، وبحضور اعضاء اللجنة ومسئولي الإدارة العامة لشئون العلاقات الثقافية بأمانة المجلس.

انعقاد لجنة العلاقات الثقافية بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات

وناقشت اللجنة العديد من اتفاقيات التعاون حيث تتولي لجنة العلاقات الثقافية وضع الخطط الكفيلة باستفادة الجامعات من الاتفاقيات الخارجية وبرامجها التنفيذية والتنسيق فيما بينهما والتنسيق بين الجامعات بشأن الترشيح للإعارات وتخصيص المنح وتمثيل الجامعات في المؤتمرات والندوات العلمية، وتعتمد توصيات اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات.