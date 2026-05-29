الغربية.. حملات الإزالة تواصل العمل.. ولا تهاون مع تعديات الأراضي الزراعية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء بمركز ومدينة المحلة الكبرى، والتي جرى تنفيذها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة والتعامل الفوري مع أي مخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد مركز المحلة تنفيذ 9 حالات إزالة كلية بعدد من الوحدات المحلية، حيث قامت الوحدة المحلية بالعامرية بإزالة مبانٍ بالبلوك على مساحة 14 سهمًا بقرية السجاعية، كما نفذت الوحدة المحلية بالهياتم حالتي إزالة، الأولى لمبانٍ بالبلوك على مساحة قيراط بعزبة شويكار زمام قرية الأبشيط، والثانية إزالة سور بالبلوك على مساحة 2 قيراط إزالة كلية في المهد.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي نطاق الوحدة المحلية بالمعتمدية، تم تنفيذ حالتي إزالة بقرية سندسيس، شملت إزالة مبنى بلوك وسور حول المساحة على مساحة 2 قيراط، إلى جانب إزالة سور بلوك حول مساحة 6 قراريط إزالة كلية.

كما نفذت الوحدة المحلية بمحلة حسن إزالة سور من البلوك على مساحة 3 قراريط بناحية إصلاح عزبة فودة، فيما قامت الوحدة المحلية بمحلة أبوعلي بتنفيذ 3 حالات إزالة بقرية بطينة، تضمنت إزالة أساسات بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 14 سهمًا، وإزالة مبانٍ بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 20 سهمًا، بالإضافة إلى إزالة بلوك بالطوب الأبيض حول مساحة 12 قيراطًا مع أعمدة بفلنشات حديدية، وذلك إزالة كلية بالكامل.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أي متغيرات مكانية أو محاولات بناء مخالف، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي تعديات فور وقوعها، حفاظًا على الأراضي الزراعية ومنع البناء العشوائي.

حملات رقابية

وأضاف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة لن تسمح بأي مخالفة أو استغلال لفترة الإجازات في التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات المتابعة لرصد المخالفات وإزالتها في المهد، حفاظًا على حق الدولة وهيبة القانون.