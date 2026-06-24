قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنسبة نجاح 64.54%.. اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا
بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيحة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
تطور خطير.. مستندات جديدة فى أزمة شكاوي زيزو والزمالك| تفاصيل
بسام راضي: العلاقات بين مصر وإيطاليا وصلت إلى أعلى درجات التعاون
مصدر مقرب من ترامب يكشف عن خطة لترشيح إيفانكا للرئاسة
اليماحي: الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية تحتاج للتضامن والتكاتف
إحالة أوراق المتهم بإشعال النيران في عمه بالمنوفية إلي المفتي
مونديال 2026.. آخر تحضيرات منتخب مصر لمواجهة إيران.. صور
نشر محتوي خادش.. تخفيف حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا من 3 سنوات لـ عامين
"بوليتيكو": روته يسعى لاحتواء خلافات ترامب مع الناتو قبل قمة أنقرة
بسبب مضيق هرمز.. ترامب يهدد بوقف المفاوضات مع إيران
استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة : إعادة تأهيل وصيانة المحابس لتعظيم الاستفادة من المخلفات

مياه القناة : إعادة تأهيل وصيانة المحابس لتعظيم الاستفادة من المخلفات
مياه القناة : إعادة تأهيل وصيانة المحابس لتعظيم الاستفادة من المخلفات
محمد الغزاوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإربعاء، إعادة تأهيل وصيانة المحابس والطلمبات من المرتجعات " الخردة" بالجهود الذاتية في الورشة المركزية، وذلك لتخدم " السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، في إطار توجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للاصول ؤتعظيم الاستفادة بكافة الأدوات والخامات، والموارد المتاحة.

 

مياه القناة : إعادة تأهيل وصيانة المحابس لتعظيم الاستفادة من المخلفات

وأكد اللواء أ ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي إعادة تأهيل وصيانة المحابس والطلمبات، وذلك عن طريق الاستفادة من المخلفات ونواتج المخازن واعادة تصنيع القديم والتالف منها " الخردة" واستغلال الموارد فى تصنيع محابس جديدة صالحة للاستخدام، وتنمية الموارد الذاتية، لتدخل الخدمة وتعمل في محافظات " السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، مما يساهم في توفير شراء محابس جديدة.

وقال اللواء أحمد رمضان، ان تم الانتهاء من تأهيل وصيانة عدد كبير من المحابس منها محابس عدم رجوع " هيدروليكى، ومحابس سكينه، ومحابس فراشة بأقطار مختلفة، لافتا أننا نعمل علي أستغلال المحابس المخزنة " المستعملة والكُهنة" وإعادة تأهيلها للتشغيل ورفع كفاءتها في الورشة المركزية لشركة محافظات القناة، وذلك لتوفير النفقات والوقت وتقليل الفاقد من كمية المياه المهدرة في حالة وجود أعطال أو أي تسريبات ناجمة عن عدم إحكام غلق المحابس، لافتا علي الاعتماد على الكوادر الفنية الذاتية في أعمال الصيانة والإصلاح، وذلك علي مستوى محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أن شركة محافظات القناة حريصة على دعم الأفكار العملية التي تساهم في ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، والاعتماد على الكوادر الفنية الذاتية في أعمال الصيانة والإصلاح، من الفنيين والمهندسين في  قطاعات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بما يساهم في سرعة إعادة المعدات للخدمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إقليم القناة.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن الورشة المركزية بمحافظات القناة، تمتلك عدد من الآلات الحديثة بجانب امتلاكها فريق عمل مدرب قائم على الورشة المركزية وأقسامها ومراحل إعادة تدوير وتأهيل المحابس وصيانتها منذ دخول المعدات والمحابس التالفة والقديمة وحتى خروجها كمحابس سليمة وصالحة للاستخدام، وذلك لتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات ونواتج المخازن والخردة واعادة تدوير المتهالك والتالف منها مع مراعاة المواصفات والحالة الفنية مع اجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليها.

القناة مياه القناة مياه الشرب والصرف الصحي بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

ترشيحاتنا

سعد الصغير يستضيف المطرب محمد عسلية في سعد مولعها نار.. اليوم

محمد عسلية ضيف سعد مولعها نار.. اليوم

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

سماح الحريري

سماح الحريري: فكرة تقديم جزء ثان من أولاد الاكابر كانت مطروحة

بالصور

تكثيف الرقابة على 49 حمام سباحة بالشرقية وسحب عينات دورية

سباحة
سباحة
سباحة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

حقيقة تآكل الموتور بعد تحويل السيارة للغاز الطبيعي

تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي

فيديو

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد