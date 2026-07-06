أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ، إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعب محمود حمادة بعقد يمتد لموسم واحد ، اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية الموسم المقبل 2028/2027.



المصري يجدد تعاقده مع لاعبه محمود حمادة لموسم جديد

جدير بالذكر أن اللاعب محمود حمادة، والبالغ من العمر 32 عاما، ويشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع، كان قد انضم لصفوف المصري مطلع موسم 2024/2023 قادما من فريق فاركو ، وقد سبق له اللعب لصفوف أندية الأوليمبي والإنتاج الحربي ومصر المقاصة وبيراميدز.

وسبق للاعب الانضمام لصفوف منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، واختتم اللاعب مسيرة تألقه مع المصري بالحصول على لقب النسخة الخامسة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم " كأس عاصمة مصر ".