أخبار التوك شو| مصطفى شوبير: محمد صلاح قدوة للجميع.. وأحمد موسى: يجب تقليل الأجانب بالدوري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى شوبير: محمد صلاح قدوة للجميع.. وبونو من أفضل حراس العرب والاحتراف حلم أي لاعب

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أن محمد صلاح يُعد من اللاعبين أصحاب الأخلاق العالية، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على تقديم النصائح والدعم لزملائه داخل المنتخب.

أحمد موسى: يجب تقليل الأجانب بالدوري وفتح الطريق أمام نجوم مصر للاحتراف

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحفاظ على مكتسبات المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية يتطلب إعادة ترتيب منظومة كرة القدم المصرية، والعمل بشكل جاد ومستمر داخل الأندية، مشددًا على أن دعم المنتخب يجب أن يكون أولوية باعتباره يمثل أمنًا قوميًّا رياضيًا لمصر.

حسام حسن: محظوظون بالرئيس السيسي وعايز يطور ويستثمر اللي حصل

قال الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن :"لقائي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاني أحس إننا محظوظين، وهو عنده فكره وعايز يطور وعايز يستثمر اللي حصل ويعمله مشروع، ويساند النموذج المصري سواء المدرب أو اللاعب".

بعد شكاوى أولياء الأمور.. أحمد موسى يطالب بإحياء دوري المدارس لاكتشاف المواهب

طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة عودة دوري المدارس لاكتشاف المواهب من بين الطلاب كما كان يحدث في السابق، إلى جانب ضرورة تفعيل دوري مراكز الشباب.

والدة سما رامي: ابنتي أصبحت أيقونة لذوي الهمم.. وحققت ما عجز عنه كثيرون

أكدت سوزان طلعت، والدة سما رامي، أن ابنتها استطاعت أن تصنع مسيرة استثنائية في مجالات التعليم والعمل والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الهمم، مشيرة إلى أنها أصبحت نموذجًا ملهمًا داخل مصر وخارجها.

عمال يتقاضون 2000 و2500 جنيه.. نائبة تطالب المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور

أكدت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن أي عامل متضرر من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليه التواصل معها، موضحة أن المجلس القومي للأجور قرر في مارس 2025 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلا أن عددًا كبيرًا من المؤسسات لم يلتزم بتطبيق القرار، وذلك قبل تطبيق الحد الأدنى الجديد المقرر بـ8000 جنيه.

تحذير عاجل.. مادة تضاف إلى الفول تسبب الغثيان والقيء والصداع

كشف الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، عن المشكلات الصحية الناتجة عن تناول مادة «إيديت ثنائي الصوديوم»، التي تُستخدم بشكل عشوائي في بعض المأكولات، ومنها الفول الذي يتم تناوله في وجبة الإفطار.

تبدأ من 1500 جنيه.. مفاجأة بشأن قيمة الإيجارات لمستأجري الإيجار القديم

أكد الدكتور سعيد حسنين، أستاذ التخطيط العمراني، أن مشكلات الإسكان تمثل أزمة كبيرة لعدد كبير من الأسر، موضحًا أن هناك العديد من المواطنين يعانون من عدم توافر السكن المناسب، الأمر الذي دفع الدولة إلى توفير وحدات سكنية جديدة لحل هذه المشكلات.

نتنياهو: ترامب يفضل اتفاقًا مع إيران ولا يستبعد القوة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه لا يتردد في استخدام القوة إذا لم تلتزم بتعهداتها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

أحمد فتوح: حسام حسن يدرس المنافسين بدقة.. ومحمد هاني قدم بطولة كبيرة

أشاد أحمد فتوح بالإمكانات الفنية للمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه يحرص على دراسة كل منتخب بشكل جيد قبل مواجهته، ويضع الخطة المناسبة وفقًا لطريقة لعب المنافس، إلى جانب تمتعه بفكر تدريبي عالٍ وشخصية حماسية تنعكس على اللاعبين.