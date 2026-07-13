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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم
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نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

طقس اليوم الإثنين.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة صباحية ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق.

طقس شديد الحرارة نهارًا

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، في ظل تأثر الأسعار بعدد من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها سعر الأوقية في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب حجم العرض والطلب داخل الأسواق.

سعر الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة، دون احتساب المصنعية، المستويات التالية وفقا لما رصدة صباح البلد:

  • عيار 24: 6686 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 5850 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 5014 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 46800 جنيه.

الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري
 

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة التجارة والأسعار داخل الأسواق المحلية.

وجاء استقرار أسعار الصرف بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في سوق النقد، مع استمرار متابعة المتعاملين للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات العملات خلال الفترة المقبلة.

وسجلت أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري ما يلي وفقا لما رصدة صباح البلد:

بلغ لو مش بتاخد الحد الأدنى للأجور.. مفاجأة سارة للعمال

يترقب ملايين الموظفين صرف الرواتب بالزيادات الجديدة بعد اعتماد حزمة الزيادات التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل، وإقرار العلاوات الدورية، وزيادة الحوافز المخصصة للعاملين في مختلف الجهات الحكومية.

وفي المقابل هناك عمال في شركات ينتظرون الزيادة التي ستم تطبيقها علهم، وهناك عمال آخرين ينتظرون تطبق الحد الأدنى للأجور عليهم.

الأجور ترتفع من جديد.. تفاصيل رواتب يوليو بعد زيادة الحد الأدنى والعلاوات والحوافز
اللأجور

وقد أكدت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن أي عامل متضرر من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليه التواصل معها، موضحة أن المجلس القومي للأجور قرر في مارس 2025 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلا أن عددًا كبيرًا من المؤسسات لم يلتزم بتطبيق القرار، وذلك قبل تطبيق الحد الأدنى الجديد المقرر بـ8000 جنيه.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

تحذير عاجل من الإفراط في الشيبسي والوجبات المصنعة
 

حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفيات جامعة القاهرة، من الإفراط في تناول الشيبسي والبطاطس المقلية الجاهزة، مؤكدة أن هذه المنتجات قد تحتوي على زيوت مجهولة المصدر وكميات كبيرة من المواد الحافظة ومحسنات الطعم، ما يجعلها تمثل خطرًا على الصحة، خاصة لدى الأطفال.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن البطاطس تُعد من الأطعمة المحببة للكبار والصغار، إلا أن طريقة إعدادها هي التي تحدد قيمتها الغذائية، موضحة أن إعداد البطاطس في المنزل باستخدام الفرن أو القلاية الهوائية مع كمية بسيطة من الزيت يمنحها مذاقًا جيدًا ويقلل من أضرار القلي التقليدي.

وأضافت أن الشيبسي المصنع خارج المنزل يثير العديد من المخاوف، نظرًا لعدم معرفة نوعية الزيوت المستخدمة أو مكونات التوابل والمواد المضافة، مشيرة إلى أن الشركات تعتمد في كثير من الأحيان على المواد الحافظة ومحسنات النكهة لإطالة مدة الصلاحية وزيادة الإقبال على المنتج.

وأكدت أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما يزيد من احتمالات الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، وهو ما انعكس في السنوات الأخيرة على ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة والكوليسترول المرتفع ومرض السكري من النوع الثاني بين صغار السن.

وقف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء.. برلماني يفجر مفاجأة

أثارت قرار وقف عدد من البطاقات التموينية اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع اعتماد عدد كبير جدا من الأسر على منظومة الدعم لتوفير احتياجاتها الأساسية من السلع الغذائية والخبز المدعم الذي سعره 20 قرش. 

ومع تزايد التساؤلات حول أسباب إيقاف بعض البطاقات، والفئات التي يشملها القرار، والإجراءات المطلوبة لتجنب وقف الدعم أو استعادته، جاءت بعض التحركات من أعضاء مجلس النواب، وأن البعض يقول أن الدعم يجب أن يتم فصله عن التصالح، وأن الدعم يجب أن يعطى للمستحق فقط.

التموين
بطاقة التموين

وقد أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدعم التمويني حق لكل مواطن مستحق، ولا يجوز المساس به تحت أي مسمى أو ظرف.

بطاقات التموين
بطاقة التموين

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن بناء المواطن منزلًا في الريف لا يعني بالضرورة أنه أصبح من الأغنياء، مؤكدًا أن هناك العديد من المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم رغم امتلاكهم منازل بسيطة.

ولفت إلى أن كل حالة يجب التعامل معها بشكل منفصل، موضحًا أن هناك حالات تم حذفها من بطاقات التموين رغم عدم انطباق أي من شروط الاستبعاد التي حددتها وزارة التموين عليها.

نبيل فهمي: العالم يمر بلحظة فاصلة وقواعد القانون الدولي تواجه اختبارات قاسية
 

أكد نبيل فهمي أن العالم يمر بمرحلة فارقة تشهد تحديات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن قواعد القانون الدولي تتعرض لاختبارات قاسية في ظل الأزمات والصراعات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

التمسك بمبادئ القانون الدولي

وأوضح فهمي أن التطورات الدولية الراهنة تفرض ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي والعمل على تعزيز احترامها، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة بين الدول.

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة
 

قال كريم صبري، مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، إن الهلال الأحمر المصري يواصل تسيير قوافل "زاد العزة" بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع.

وجرى الدفع بالقافلة رقم 203 محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية، إلى جانب المواد البترولية المخصصة لدعم الاحتياجات الأساسية داخل قطاع غزة.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر تواصل تجهيز وتفويج شاحنات المساعدات من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش إلى معبر رفح، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع وفق آليات التنسيق المعتمدة.

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