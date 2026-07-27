أخبار التوك شو| أبو الغيط: ملف الخبز يحظى باهتمام مباشر من وزير التموين.. ووزير الصحة: نعمل على توفير أحدث أدوية الأورام وتعزيز المخزون الإستراتيجي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الصحة: إضافة 27 سرير رعاية و4 كبسولات عمليات و35 سرير علاج كيماوي بمستشفى أورام الإسماعيلية الجديدة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة علاج الأورام وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين، مشيرًا إلى إضافة تجهيزات جديدة بمستشفى أورام الإسماعيلية الجديدة تشمل 27 سرير رعاية، و4 كبسولات للعمليات الجراحية، و35 سريرًا للعلاج الكيماوي.

أبو الغيط: ملف الخبز يحظى باهتمام مباشر من وزير التموين

قال الدكتور أحمد أبوالغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، إن ملف الخبز يحظى باهتمام مباشر من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، وهناك توجيهات واضحة بضمان وصول الدعم كاملًا إلى مستحقيه، وأن يحصل المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات من حيث الوزن والجودة.

عمرو أديب: لا تستخدموا علاجات الببتيدات قبل ثبوت أمانها علميًا

حذر الإعلامي عمرو أديب من انتشار استخدام علاجات الببتيدات خارج الإشراف الطبي، مؤكدًا أن طرح الملف يأتي بهدف التوعية العلمية وليس الترويج لهذه المنتجات.

التعليم: انطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و38 مدرسة مصرية ألمانية مع العام الدراسي الجديد

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للتوسع في مدارس التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية إلى جانب 38 مدرسة مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المقبل، في إطار تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.

وزير الصحة: نعمل على توفير أحدث أدوية الأورام وتعزيز المخزون الإستراتيجي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على الوصول إلى أحدث الأدوية والتقنيات العلاجية المستخدمة في علاج أمراض الأورام، بما يضمن توفير أفضل الخيارات العلاجية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية.

البريد يكشف أسباب تكدس المواطنين في المكاتب أثناء صرف المعاشات

علق سيد طمان، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، على شكاوى بعض أصحاب المعاشات بشأن التكدس أثناء صرف المعاشات من مكاتب البريد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب شكاوى تتعلق بعدم توافر "الفكة" في بعض الأحيان، سواء داخل المكاتب أو عبر ماكينات الصراف الآلي.

الضرائب: التسهيلات الجديدة تستهدف جذب الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة اون، إن وزارة المالية تنفذ حزمة متكاملة من التسهيلات تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضرائب العقارية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بهدف توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين وتخفيف الأعباء عن الممولين.

الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل المشروعات مع القطاع الخاص

أكدت مي عبدالحميد رئيسة صندوق الاسكان ودعم التمويل العقاري، أن القطاع الخاص شريك في مشروعات الإسكان ومبادرة سكن لكل المصريين، مضيفة أن هناك توسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

متحدث الكهرباء: خطة استباقية حالت دون انقطاع التيار رغم ارتفاع درجات الحرارة

أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء نجحت في مواجهة الأحمال المرتفعة خلال فصل الصيف الحالي، مشددًا على أنها تعمل بكفاءة واستقرار بفضل خطة استباقية شاملة نفذتها الوزارة استعدادًا لموسم ارتفاع درجات الحرارة وتجنب قطع الكهرباء.

وكيل نقابة الأطباء: منع التصوير داخل المستشفيات قرار وزاري والجميع ملزم به

أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن مدير أي مستشفى مسؤول عن سير العمل داخل المستشفى بالكامل، كما يتحمل مسؤولية سلامة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إلى جانب تنظيم العمل داخل المستشفى، مؤكدًا أن المسؤولية الأساسية لمدير المستشفى هي الحفاظ على سلامة المرضى.