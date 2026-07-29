طوق نجاة المهن الحرة.. موعد ورابط صرف منحة العمالة غير المنتظمة أغسطس 2026

تُشكل منحة العمالة غير المنتظمة طوق نجاة حقيقي لآلاف الأسرة من أصحاب المهن الحرة وعمال البناء والزراعة والصيد، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومع اقتراب الشهر الجديد، شهدت محركات البحث قفزة هائلة من المواطنين للتعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر أغسطس 2026، وآليات الاستعلام الرسمية؛ لرغبتهم في تأمين المستحقات المالية المقررة التي تعينهم على مواجهة أعباء المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة أغسطس2026

أكدت وزارة العمل أن صرف الدفعتين الثانية والثالثة بدأت اعتبارا من 16 يوليو 2026، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف أغسطس 2026، وتُصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا.

وحصلت العمالة غير المنتظمة حتى الآن على 5 منح آخرها منحة عيد الأضحى، وتتبقى مناسبة واحدة تصرف فيها منحة العمالة غير المنتظمة وهي منحة المولد النبوي الشريف، الذي يأتي يوم الأربعاء 26 أغسطس.

قيمة ورابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أعلنت وزارة العمل أن إجمالي قيمة الدفعتين الثانية والثالثة يبلغ ثلاث آلاف جنيه لكل مستفيد، موزعة على النحو التالي:

1500 جنيه قيمة الدفعة الثانية.

1500 جنيه قيمة الدفعة الثالثة.

ويمكن المواطنون من الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة القوى العاملة من خلال الضغط على هذا الرابط هـــــنــــا.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أتاحت وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

-ثم اختيار خدمات المواطنين.

-والضغط على العمالة غير المنتظمة"

-إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة.

-الضغط على زر الاستعلام

لتظهر نتيجة الاستحقاق مباشرة، موضحا بها حالة الطلب وقيمة المنحة إن كان المواطن من المستحقين.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تشمل الفئات المستحقة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة عددًا من المهن والشرائح التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا، وهي:

ـ الأفراد غير المؤمن عليهم اجتماعيًا أو الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.

ـ عمال التراحيل.

ـ الباعة الجائلون.

ـ الحرفيون والمهنيون.

ـ عمال البناء والمقاولات.

ـ المزارعون وعمال الصيد.

ـ موزعو الصحف.

ـ ماسحو الأحذية.

ـ الحرفيون.

ـ عمالة المنازل.

ـ محفظو القرآن والقراء.

ـ خدام الكنائس والمرتلون.

ـ عمال الزراعة المؤقتون

شروط التسجيل في منحة وزارة العمل

1) أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2) ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

3) ألا يكون لديه سجل تجاري أو وظيفة دائمة.

4) أن تكون البطاقة الشخصية سارية وتحتوي على المهنة الحالية.

طرق التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

يمكنك التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة المدرجة ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية من خلال عدة طرق رسمية معتمدة:

​1. التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة العمل

​الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية.

​اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على "تسجيل العمالة غير المنتظمة".

​إدخال البيانات الأساسية (الاسم رباعي، الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والمحافظة).

​اختيار المهنة أو الحرفة الفعلية (مثل: عمال بناء، زراعة، صيد، مهن حرة) وتحديد موقف التأمينات.

​إرفاق المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي) ثم الضغط على "حفظ وإرسال الطلب".

​2. الحصر الميداني المباشر (حملات وزارة العمل)

​تُسير وزارة العمل حملات حصر ميداني عبر مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

​تستهدف هذه الحملات مواقع العمل الفعالية، مثل: المشروعات القومية، مواقع البناء، والأسواق.

​يتم تسجيل العمالة يدوياً وتحديث البيانات على قواعد بيانات الوزارة مباشرة دون الحاجة للتقديم الإلكتروني.

​3. التسجيل الورقي عبر مديريات العمل بالمحافظات

​التوجه إلى مقر مديرية العمل أو مكتب التشغيل التابع لمحل إقامتك المدون بالبطاقة.

​تقديم طلب تسجيل بالمنحة مرفقاً به المستندات التالية:

​صورة بطاقة الرقم القومي (سارية المدة وتوضح المهنة).

​صورة شهادة الميلاد المميكنة.

​مستند أو شهادة تفيد بممارسة المهنة أو عدم وجود دخل ثابت/تأمين اجتماعي.

المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

مكاتب الهيئة القومية للبريد.

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة.

المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.