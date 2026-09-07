إجراء 11,272 عملية عيون وفحوصات مجانية للأسر الأولى بالرعاية بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية منذ قليل عن نجاح جمعية الأورمان في تقديم خدمات طبية متخصصة في مجال أمراض العيون لـ (11,272) مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية، شملت إجراء الفحوصات الطبية وعمليات جراحية بالمجان تمامًا في مختلف قرى ومراكز ونجوع المحافظة.

توجيهات تضامن الغربية

وجاء ذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري دعما الأسر والعائلات الاكثر احتياجا.

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن التنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الأورمان، يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والأهلي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيدًا بالدور الميداني الفعال الذي تلعبه الجمعية في دعم منظومة الرعاية الصحية بالقرى والأشعاب الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية تقدم كافة أوجه الدعم والترخيص اللازم للقوافل الطبية والمبادرات المجتمعية لضمان وصول الدعم المستحق لجميع الحالات الأولى بالرعاية بكفاءة وشفافية، خاصة في المناسبات الإنسانية مثل اليوم العالمي للعمل الخيري.

دعم الأسر والعائلات



من جانبه أكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، أن هذه التداخلات الطبية تأتي في إطار استراتيجية الجمعية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا، ورفع المعبء المالي عن كاهل الأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن العمليات تضمنت إزالة المياه البيضاء، والظفرة، والمياه الزرقاء، وزرع القرنية، إضافة إلى تقديم النظارات الطبية والفحوصات الدقيقة.

رفع كفاءة الخدمات



وأضاف "فؤاد" أن الجمعية مستمرة في تنظيم القوافل الطبية المجانية بالتعاون مع أفضل المستشفيات والمراكز المتخصصة، لضمان وصول الخدمة الطبية بجودة عالية لمستحقيها في أقصى القرى والمناطق النائية بالغربية.



والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان تولي قطاع الصحة - وخاصة مكافحة أمراض العيون وضعف الإبصار - أولوية قصوى ضمن مشروعاتها التنموية، حيث تمكنت على مدار السنوات الماضية من إنقاذ حياة آلاف المرضى واستعادة أبصارهم، بالتعاون الشديد مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.