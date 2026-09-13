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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بديل اقتصادي بمواصفات قوية! HP تكشف رسميًا عن حاسوبها الجديد OmniBook 5

بديل اقتصادي بمواصفات قوية! HP تكشف رسميًا عن حاسوبها الجديد OmniBook 5
بديل اقتصادي بمواصفات قوية! HP تكشف رسميًا عن حاسوبها الجديد OmniBook 5
لمياء الياسين

أعلنت شركة HP رسميًا عن إصدارات جديدة من حاسوبها المحمول HP OmniBook 5 بمقاس 16 بوصة، والمزودة بمعالجات Intel Wildcat Lake عبر خياري Core 5 320 وCore 7 350. تأتي هذه الخطوة لتقديم بدائل اقتصادية وأكثر ملاءمة للميزانية مقارنة بالطرازات السابقة التي اعتمدت على معالجات Intel Panther Lake الأكثر تقدمًا وتكلفة (مثل Core Ultra 7 وCore Ultra 9).

 يأتي الجهاز أساسيًا باللون الفضي الجليدي  مع إمكانية الترقية للألوان الأزرق اللامع (Starlit Blue) أو الفضي الصحراوي مقابل تكلفة إضافية قدرها 20 دولارًايضم الجهاز مساعد HP AI Companion لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي محليًا، بالإضافة إلى مفتاح Copilot مخصص وتأثيرات Windows Studio لتطوير مكالمات الفيديو

ميزات حاسوب HP OmniBook 5

تتضمن المواصفات الفنية الأخرى لحاسوب HP OmniBook 5 بمقاس 16 بوصة مجموعة من التجهيزات المتقدمة الموجهة للأعمال والإنتاجية اليومية، وذلك بناءً على المراجعات والبيانات الرسمية من منصات مثل PCWorld وموقع HP Support:

  • الذاكرة العشوائية (RAM): خيارات تبدأ من 16 جيجابايت وتصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5x بسرعات معالجة عالية مدمجة باللوحة الأم. 
  • سعة التخزين: أقراص الحالة الصلبة فائقة السرعة من نوع M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD بسعات تبدأ من 512 جيجابايت وتصل إلى 2 تيرابايت. 
  • البطارية والشحن: بطارية مدمجة تقدم عمر تشغيل ممتاز يدعم مهام الإنتاجية الطويلة، مع دعم تقنية الشحن السريع USB Power Delivery عبر منافذ Type-C.

سعر حاسوب HP OmniBook 5

يبدأ سعر جهاز HP OmniBook 5 بمقاس 16 بوصة من 1199.99 دولارًا أمريكيًا للطراز الأساسي، مع توفر تكوينات متدرجة تصل إلى 1959 دولارًا بناءً على المواصفات المختارة. وقد تم إطلاق السلسلة عالميًا في سبتمبر 2026 مع طرح تدريجي في الأسواق المحلية.

شركة HP مهام الذكاء الاصطناعي مكالمات الفيديو حاسوب HP OmniBook 5 عمر تشغيل الشحن السريع

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