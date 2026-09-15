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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا..خطوات مهمة قبل تحديث آيفون إلى iOS 27 و من تتبع اللياقة إلى الفخامة المطلقة فيفو تبهر الجميع بـ Watch 6

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

من تتبع اللياقة إلى الفخامة المطلقة.. فيفو تبهر الجميع بـ Watch 6

بدأت شركة فيفو بنشر تفاصيل حول ساعة فيفو 6، التي ستُطرح بالتزامن مع هواتفها الرائدة القادمة في وقت لاحق من هذا الشهر. وتشير النظرة الأولية إلى أنها تطمح إلى ما هو أبعد من مجرد تتبع اللياقة البدنية الأساسي، مع تركيز واضح على استخدام مواد أفضل وتصميم أكثر أناقة.

تتميز ساعة Watch 6 بزجاج كريستالي من الياقوت لمتانة أفضل، وهيكل مصنوع من سبيكة التيتانيوم TC4 المستخدمة في صناعة الطيران. 

خطوات مهمة قبل تحديث آيفون إلى iOS 27

يمثل إطلاق نظام iOS 27 علامة فارقة، إذ يقدم نظام تشغيل أسرع وأكثر استقرارًا، إلى جانب ميزات مبتكرة مثل تقنية الزجاج السائل المحسّنة. وبينما يعد التحديث بتحسين تجربة استخدام جهاز iPhone، فإن التحضير الجيد ضروري لتجنب أي مشاكل محتملة أثناء عملية الترقية. باتباع هذه الخطوات الأساسية، يمكنك ضمان انتقال سلس وخالٍ من المتاعب إلى نظام iOS 27.

رسميًا.. iQOO تكشف عن موعد إطلاق وحش الأداء القادم iQOO 16

بعد تشويقها لوصول هاتفها الرائد الجديد خلال الأيام القليلة الماضية في الصين، كشفت iQOO أخيرًا عن موعد إطلاقه، حيث سيتم الكشف رسميًا عن هاتف iQOO 16 في 29 سبتمبر.

وتقول الشركة إن المبيعات ستبدأ فورًا بعد حفل الإطلاق. 

إليكم كل ما يمكن توقعه من هذا الهاتف الذي يركز على الأداء العالي.

على الرغم من تصنيفه كطراز قياسي، تقول شركة iQOO إن هاتف iQOO 16 سيقدم أجهزة وميزات يمكنها منافسة طرازات Pro Max المتطورة.

رسمياً.. سامسونج توقف دعم البرامج والتحديثات نهائياً لتلك الساعات الذكية

أصدرت شركة سامسونج نشرة تحديثات الأمان لشهر سبتمبر 2026، ولم تتضمن ساعتين من ساعات جالاكسي الذكية: جالاكسي واتش 4 وجالاكسي واتش 4 كلاسيك، هذا يعني انتهاء دعم البرامج لهاتين الساعتين.
وعدت سامسونج سلسلة ساعات Galaxy Watch 4 بأربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل Wear OS، وقد أوفت بوعدها. وتعد هذه الترقيات هي: Wear OS 3.5/One UI Watch 4.5، وWear OS 4/One UI 5 Watch، وWear OS 5/One UI 6 Watch، وأخيرًا Wear OS 6/One UI 8 Watch.

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