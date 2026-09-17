برلماني: توجيهات رئاسية لضبط السوق العقارية وحصر مشكلاتها

أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء للتأكيد على ضرورة وجود آلية لضبط وتنظيم السوق العقارية المصرية، والوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه هذه الصناعة.

وأوضح شحاتة، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة mbc مصر، أن السوق العقاري يمثل نحو 22% من قيمة الناتج المحلي المصري، وترتبط به أكثر من 90 صناعة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر لديها سوق عقارية قديمة، إلا أنها تأخرت خلال الفترة الأخيرة عن عدد من الأسواق العقارية في الدول العربية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بشكل مباشر بضرورة تشكيل لجان في جميع المحافظات والمناطق، لحصر المشكلات الموجودة والتعرف على المعوقات التي تواجه السوق العقاري المصري.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف الوقوف على المشكلات التي تعوق السوق والعمل على وضع آليات للتعامل معها، بما يساهم في ضبط وتنظيم القطاع العقاري.