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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستثمارات 12 مليون دولار.. ووضع حجر أساس المرحلة الثانية لمصنع أجهزة منزلية بالسخنة

باستثمارات 12 مليون دولار اقتصادية قناة السويس تشهد وضع حجر أساس المرحلة الثانية لمصنع أجهزة منزلية بالسخنة
باستثمارات 12 مليون دولار اقتصادية قناة السويس تشهد وضع حجر أساس المرحلة الثانية لمصنع أجهزة منزلية بالسخنة
محمد الغزاوى

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ، مراسم وضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع شركة  للأجهزة المنزلية، بمنطقة السخنة الصناعية، داخل نطاق المطور الصناعي «تيدا – مصر»، بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، ولي داي شين، ورئيس مجلس إدارة الشركة ، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركتين، وتُقام المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات تبلغ 12 مليون دولار أمريكي، على مساحة  13.3 ألف متر مربع، وتستهدف التوسع في تصنيع وتجميع الأجهزة المنزلية، خاصة سخانات المياه العاملة بالغاز ومكوناتها الأساسية، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع وتعزيز قدراته التصنيعية والتصديرية، إلى جانب توفير أكثر من 300 فرصة عمل.

وأكد الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، أن وضع حجر أساس المرحلة الثانية من المشروع  يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والصين، ويعكس نجاح المشروع في الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التشغيل والتوسع، بما يؤكد جاذبية منطقة السخنة الصناعية للاستثمارات الصينية المتنوعة، وقدرتها على تحويل مقوماتها إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج.

 وأوضح أن المشروع يمثل نموذجًا للاستثمارات الصناعية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب توفير فرص عمل وتنمية مهارات الكوادر الفنية المصرية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل توفير بيئة أعمال متكاملة تراعي المعايير والمواصفات والاشتراطات المعمول بها في الدولة المصرية، وتدعم الشركات القائمة وتمكّنها من التوسع والنمو وزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتكامل المناطق الصناعية والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جانبها، أكدت رئيس مجلس إدارة الشركة أن ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي ومقومات صناعية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعزز ثقة الشركة في مواصلة وتوسيع استثماراتها. وأوضحت أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف التوسع في التصنيع الذكي لسخانات المياه بالغاز ومكوناتها، لتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى مليوني وحدة من مكونات سخانات المياه و500 ألف سخان كامل، بما يدعم توجه الشركة لجعل المصنع مركزًا رئيسيًا لتصنيع سخانات الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «فانوارد للأجهزة المنزلية» في يناير 2026، وبدأت الشركة من خلالها الإنتاج المحلي لمكونات وأجزاء سخانات المياه، فيما تستهدف المرحلة الثانية التوسع في تصنيع المكونات وتجميع السخانات الكاملة، مع توجيه جانب من الإنتاج للسوق المصرية والتوسع في التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

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