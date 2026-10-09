أخبار التوك شو| مصطفى بكري: حرب الاستنزاف كانت الطريق الحقيقي لنصر أكتوبر.. والنصر لم يكن وليد اللحظة.. القوات المسلحة خط أحمر.. اللواء محيي نوح يروي واقعة السنترال بعد نكسة 1967

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: حرب الاستنزاف كانت الطريق الحقيقي لنصر أكتوبر.. والنصر لم يكن وليد اللحظة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن نصر أكتوبر 1973 لم يكن وليد يوم السادس من أكتوبر، وإنما جاء تتويجًا لسنوات طويلة من الإعداد والتدريب وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية عقب نكسة 1967.

القوات المسلحة خط أحمر.. اللواء محيي نوح يروي واقعة السنترال بعد نكسة 1967

روى اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 قتال، تفاصيل الواقعة التي جمعته بموظفي أحد السنترالات عقب نكسة 1967، وهي الحادثة التي جرى تجسيدها لاحقًا ضمن أحداث فيلم «الممر»، حيث أدى الفنان أحمد عز شخصية مستوحاة من هذه الواقعة.

45 % من الأطفال يتعرضون للضرب.. عضو المحامين العرب تفجر مفاجأة

أكدت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن الوصف القانوني لقيام المدرس بضرب طالب هو جنحة، وأن قانون العقوبات وقانون الطفل يجرمان ضرب الأطفال من قِبل المدرس ومن قِبل الأب أيضًا.

"أكذوبة السحر وتجارة الأعضاء".. شقيق ضحية مجزرة قرية "شمس الدين" بالمنيا يفتح النار على صناع المحتوى

فند المهندس أبو بكر شمس الدين، شقيق أحد ضحايا مأساة قرية "شمس الدين" بمحافظة المنيا عام 2005، الشائعات والروايات الدرامية والإعلامية المتداولة حول وجود طابع فني أو تجارة أعضاء أو ممارسات سحر وشعوذة صاحبت الجريمة، مؤكدًا أن الطريقة التي أُزهقت بها أرواح الضحايا تعكس عنفًا عشوائيًا وانحرافًا سلوكيًا حادًا للجاني وليست عملية جراحية أو جريمة منظمة.

رئيس بحوث البصل يحذر: أسعار البصل عند 30 جنيهًا حتى يناير.. وهذه أسباب الأزمة

حذر الدكتور عبد المجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد البحوث الزراعية، من استمرار ارتفاع أسعار البصل في الأسواق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن سعر الكيلو الذي يدور حاليًا حول 30 جنيهًا مرشح للاستمرار حتى نهاية ديسمبر أو بداية يناير، بالتزامن مع انتظار طرح المحصول الجديد من مناطق الوجه القبلي.

المواطن المصري المصاب في الهجوم على السعودية يثمن الجهود المصرية للاطمئنان عليه

أعرب المواطن المصري المصاب جراء الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها الدولة المصرية للاطمئنان على حالته الصحية، وحرصها على توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية له.

من مشادة داخل سيارة إلى اشتباك مع محامٍ.. مروة إسماعيل تروي تفاصيل واقعة المنوفية

روت مروة إسماعيل، المتهمة في واقعة الاعتداء على محامٍ بمحافظة المنوفية، تفاصيل ما جرى، موضحة أنها تعمل باليومية في مجزر دواجن للإنفاق على نجلها، وأنها كانت قد ابتعدت عن العمل لنحو عام قبل أن تعود إليه لمدة يومين فقط.

البصل وصل لـ30 جنيه.. ياسمين عز تنتقد تبرير ارتفاع الأسعار بالتصدير وتوجه رسالة للتجار

انتقدت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، تبرير ارتفاع أسعار بعض السلع بزيادة معدلات التصدير، متسائلة عن أسباب ارتفاع سعر البصل، الذي وصل، وفق ما ذكرته، إلى نحو 30 جنيهًا للكيلو.

«بتعض الأطفال».. نائبة تحذر من ظاهرة الكلاب الضالة وتطالب بحل عاجل

حذرت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، من تزايد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع.



البرلمان الأوروبي يدعو لتقييد مصادر تمويل الإخوان الإرهابية

دعا البرلمان الأوروبي لتشديد الرقابة المالية على الجمعيات والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية وتقييد مصادر تمويلها.