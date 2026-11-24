لا تقتصر وظيفة كاميرا الهاتف الذكي على التقاط الصور فحسب، بل يمكنك استغلالها كأداة فحص سريعة لمعرفة ما إذا كانت بطاريات جهاز التحكم عن بُعد (الريموت) قد نفدت أم لا، دون الحاجة لأي أدوات إضافية فتعتمد أغلب أجهزة التحكم على إرسال أوامر للتلفزيون عبر الأشعة تحت الحمراء

من خلال مصباح LED صغير في مقدمة الريموت ، وقد يكون ظاهراً أو مخفياً خلف غطاء بلاستيكي داكن ورغم أن الريموتات الحديثة تدعم تقنية البلوتوث والأوامر الصوتية، فإنها غالباً ما تحتفظ بالأشعة تحت الحمراء للوظائف الأساسية مثل تشغيل وإيقاف الشاشة.

خطوات فحص بطارية الريموت بالكاميرا:

1. افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك الذكي.

2. وجّه عدسة الكاميرا نحو مقدمة الريموت كنترول.

3. اضغط باستمرار على أحد أزرار الريموت (ويُفضل زر التشغيل/الإيقاف لضمان استخدامه للأشعة تحت الحمراء).

4. راقب شاشة هاتفك؛ إذا لاحظت وميضاً ضوئياً يصدر من مقدمة الريموت، فهذا يؤكد أن البطاريات سليمة وتعمل بكفاءة.

لأن مستشعرات كاميرات الهواتف قادرة على التقاط الأشعة تحت الحمراء غير المرئية للعين البشرية، وتحويلها إلى ضوء مرئي على الشاشة.

(ملاحظة: الكاميرا الأمامية للهاتف غالباً ما تكون أكثر قدرة على رصد هذه الأشعة من الكاميرا الخلفية، لأن الأخيرة قد تحتوي على مرشحات تمنع الأشعة تحت الحمراء لتحسين جودة الصور).

• تحديد نوع اتصال الأزرار:

يمكنك معرفة الأزرار التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء وتلك التي تعمل بالبلوتوث؛ فإذا ضغطت على زر رفع الصوت ولم يظهر وميض، فهذا يعني أنه يرسل الأوامر عبر البلوتوث.

• حدود الفحص:

عدم ظهور أي وميض لا يعني بالضرورة نفاد البطاريات؛ فقد يكون الزر الذي تضغط عليه تالفاً ولا يستجيب من الأساس.

كيف تحوّل هاتفك إلى ريموت بديل؟

إذا تعطّل الريموت أو نفدت بطارياته، يمكنك الاعتماد على هاتفك كبديل عملي بطريقتين:

1. عبر الأشعة تحت الحمراء : بعض هواتف أندرويد مزودة بمُرسل مدمج للأشعة تحت الحمراء، مما يتيح لك التحكم في التلفزيون مباشرة عبر تطبيقات الريموت المخصصة.

2. عبر شبكة الواي فاي: مع الشاشات الذكية الحديثة لا تحتاج إلى مُرسل أشعة؛ يكفي تحميل التطبيق المخصص للشاشة (مثل تطبيق Google Home)، وتوصيل الهاتف والتلفزيون بنفس شبكة الواي فاي، وتسجيل الدخول بنفس الحساب. وتتميز هذه الطريقة بسهولة البحث والكتابة السريعة عبر لوحة مفاتيح الهاتف.

إذا لم ينجح الهاتف في تشغيل الشاشة وهي مغلقة عبر الواي فاي، ابحث في إعدادات التلفزيون عن خيار "التشغيل عبر الشبكة المحلية" وقم بتفعيله لتتمكن من التحكم الكامل في الشاشة من هاتفك في أي وقت.