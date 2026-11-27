نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الصحة: حالات حرجة بين مصابي حريق الوراق ونسب الحروق تصل إلى 80%

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن وجود حالات حرجة بين مصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، موضحًا أن بعض المصابين وصلت نسب الحروق لديهم إلى 80%، ما يستدعي تقديم رعاية طبية متخصصة والتعامل مع الإصابات وفق درجات خطورتها.

أحمد كريمة يكشف مفاجأة بشأن حرق سيارته: المتهم الرئيسي من عائلتي

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تفاصيل تعرض سيارته للحرق عمدًا عام 2014، مؤكدًا أن الواقعة حدثت داخل الجراج بمنطقة العياط، محل سكنه، واتهم عناصر من جماعة الإخوان بالوقوف وراء الحادث.

مئات مرضى الحروق قد يستفيدون.. برلمانية تعيد فتح ملف بنك الأنسجة البشرية

أعادت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، فتح ملف إنشاء بنك للأنسجة البشرية في مصر، مؤكدة أهمية تنفيذ المشروع باعتباره خطوة مهمة لدعم المنظومة الصحية وتوفير احتياجات مرضى الحروق، الذين يمكن أن يستفيد مئات منهم من هذا المشروع حال تنفيذه.

استنفار طبي واسع بعد حادث الوراق.. وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع المصابين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والقطاعات الطبية منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث الوراق، مشيرًا إلى الدفع بالفرق الطبية المتنقلة والمتخصصة في علاج الحروق، للتعامل مع المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

سيارات لنقل الجثامين ومساعدات عاجلة.. التضامن تكشف تفاصيل دعم أسر ضحايا حادث الوراق

كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن حزمة من التدخلات والمساعدات التي يجري تجهيزها لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، بالتنسيق بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

رئيس «صحة النواب» يوضح أسباب صعوبة الاستعانة بالإسعاف الطائر في موقع حادث الوراق

قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة لا تجامل وزارة الصحة أو الحكومة في أداء دورها، مؤكدًا أن المجلس يمارس دوره الرقابي، وأنه يتخذ مواقف حاسمة عندما يرصد اختلافًا أو تقصيرًا في أداء الوزارة، لكنه أوضح أن اللجنة لم تعاين أو تلاحظ أي تقصير في التعامل الصحي مع حادث الوراق حتى وقت حديثه.

مصطفى بكري: مصر لن تفرط في القضية الفلسطينية وموقفها سيظل محفورًا بالتاريخ

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة ورفض تهجير الفلسطينيين، سيظل محفورًا في صفحات التاريخ بأحرف من نور، مشددًا على أن مصر لم تتخلَّ يومًا عن ثوابتها ومواقفها المبدئية تجاه القضية الفلسطينية.

محمد معيط: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يحتاج دراسة دقيقة لتجنب الإضرار بالمستحقين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الانتقال من منظومة الدعم السلعي إلى الدعم النقدي يستلزم دراسة متأنية لمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الخطوة، مع ضرورة وضع حماية الفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولويات أي تغيير في سياسات الدعم.

المتحدث باسم الوزراء: مساهمات من رجال أعمال لصالح أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أقصى أوجه الرعاية والدعم لأسر ضحايا حادث الوراق الأليم والمصابين، سواء على المستوى الطبي أو المادي أو الاجتماعي، مشيراً إلى تخصيص حساب ببنك ناصر الاجتماعي لتلقي المساهمات والتبرعات لصالح المتضررين.