أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هواوي تهدد الاقتصاد الأمريكي بخسارة 12 مليار دولار.. ومارك زوكربيرج يقرر تخفيض رواتب موظفي فيسبوك

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
تسعى خدمة مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، لحماية منصتها من مشاكل الحقوق، حيث قامت إنستجرام بتغير سياسة الاستخدام للمحتوى الذي يحتوي على مقاطع موسيقية أو أغاني لمنع انتشار أي مقاطع فيديو تحمل موسيقى تخضع لحقوق الغير وغير مصرح للغير بنشرها، إذ تواجه شبكات التواصل الاجتماعي العديد من مشاكل حقوق المحتوى المسموع والمرئي.
قالت شركة هواوى الصينية إن القيود الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الشركات المصنعة للرقاقات والمعالجات والتى تعتمد عليها هواوى في تصنيع الهواتف، سيؤدى إلى مغادرة هواوى الولايات المتحدة إلى الأبد مما سيتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد الأمريكى.
توقف تطبيق Snapchat سناب شات لعدة ساعات متواصلة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وعدد من الدول، حيث أبلغ عدد كبير من المستخدمين عدم استطاعتهم فتح التطبيق، والقيام بنشر الصور ومشاركتها كالمعتاد.
ذكرت تقارير أن شركة آبل ستبنى فندقا جديدا، فى شمال غرب أوستن، يحتوى على 192 غرفة، وبطول أكثر من 75 ألف قدم، وذلك لخدمة الموظفين الذين سيسافرون إلى مقر الشركة من مدينة أوستن في ولاية تكساس الامريكية، إلى مقر آبل الرئيسي.
سجلت شركة مايكروسوفت براءة اختراع لاستخدامها تقنية عبارة عن منصة حرارية مصممة خصيصا لتبريد أجهزة لابتوب Surface بكفاءة أعلى من أى أجهزة أخرى، والتى كانت قد أطلقتها منها مؤخرا جهازي Surface Book 3 و Surface Go 2.
يعتبر أهم ما يميز الهواتف الحديثة هو احتواؤها على كاميرات بتقنيات جيدة، ويعد هذا الأمر هو السبب الرئيسي في المغامرة بشراء هاتف غالى الثمن، لاحتواء كاميراته على تقنيات عالية من التصوير.
قال المدير التنفيذى لشركة فيسبوك، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج، إن الشركة ستقوم بتخفيض رواتب الموظفين الذين سيواصلون العمل من المنزل لفترة طويلة، قد تصل إلى خمس سنوات أو عشر سنوات.
كشفت تسريبات جديدة أن هواتف iPhone 12 المنتظرة والتى من المحتمل أن ستصدرها شركة في شهر أكتوبر القادم، ستحتوى على تقنيات جديدة عالية، لم تكن موجودة في كاميرات هواتف iPhone 11 والتى صدرت العام الماضى.
قام موقع Instagram انستجرام، المملوك لشركة فيسبوك، بإجراء تحديث نوعى على التطبيق، وذلك بتوفيره ميزة إجراء مكالمات فيديو على التطبيق حتى 50 شخصا.
أدى تطبيق روسي إلزامى للكشف عن المصابين بـ فيروس كورونا، COVID-19، إلى إثارة العديد من المشكلات بين المواطنين في روسيا، وذلك بعد قيامه إرسال غرامات لمئات المواطنين أثناء النوم، بسبب خطأ في نظام السوفت الوير الذى يعمل به.
يتصفح دومًا عشاق الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون العديد من منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية، بحثًا عن أفضل العروض لإقتناء أحد إصداراته المميزة، وذلك بسب سعر منتجات آبل الباهظة، إلا أنه بات من السهل حصولك على آيفون 7 بلس بأقل من نصف سعره تقريبًا.
يعتبر العام الحالى 2020 هو عام الهواتف الذكية بامتياز، حيث قررت كبرى شركات الهواتف مثل آيفون وسامسونج بإصدار هواتف بإمكانيات عالية، ولكن بأسعار رخيصة، ويتمثل ذلك في هاتف آيفون رخيص الثمن iPhone SE و هاتف سامسونج Galaxy A51 ، ورغم الشهرة التى يتمتع بها آيفون فإن الهاتفين من نفس الفئة السعرية كما أنها متشابهان في بعض الإمكانيات، فهاتفى iPhone SE و Galaxy A51 من الفئة السعرية تحت 7000 جنيه مصرى.