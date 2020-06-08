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تكنولوجيا

أخبار العلوم و التكنولوجيا..مشكلة فى هواتف آيفون 11.. احمي حساباتك من الاختراق

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم و التكنولوجيا
أخبار العلوم و التكنولوجيا
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نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية رائدة صناعة التكنولوجيا فى العالم رسميًا عن استعداداتها لإطلاق جهاز لوحي جديد للفئة المتوسطة فى الهند، والذى سيحمل إسم Galaxy Tab S6 Lite.

تعمل شركة آبل الأمريكية رائدة صناعة التكنولوجيا قى العالم وصاحبة الهاتف الذكي الأشهر آيفون على تحديث نظام تشغيليها IOS بشكل مستمر، بعدما اشتكى عدد كبير من مستخدمى نظام iOS 13.5، لظهور عيب فني في هواتف ‌iPhone 11.

تحتوى هواتفنا الذكية على العديد من الملفات والتطبيقات غير الضروية، والتى تعمل على ملء الذاكرة وشغل مساحة كبيرة منها، خاصة بعد حذف عدد من التطبيقات والملفات. 

مع تزايد عدد المستخدمين لشبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم خاصة في الوقت الحالى ، وبعد اتجاه معظم سكان العالم إلى ممارسة معظم أنشطة حياتهم على الإنترنت، كثرت بشكل واضح عدد الاختراقات التى تحدث للمستخدمين والشركات على حد سواء،  ووقعوا ضحايا للأنشطة الرقمية غير القانونية ، وانتهكوا خصوصيتهم على الإنترنت.

حصلت شركة Apple آبل على براءة اختراع جديدة تسمح بـأخذ صور سيلفى لعدد كبير من الأشخاص غير المتواجدين في نفس المكان، من خلال تطويرها برنامج يسمح  للمستخدمين القدرة على التقاط صور شخصية لمجموعة من الاصدقاء بينما لا يكونون موجودين فعليًا مع أي شخص. 

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية، من خلال موقعها الرسمى، أنها ستقوم بإصدار شاشة تليفزيون ذكى، بعد إطلاق شركتها ريلمى تليفزيونها الذكى منذ أيام، وأيضا على غرار شركات الهواتف الأخرى مثل هواوى و شاومى وهونر وغيرها. 

تعمل شركة آبل  Apple على تقديم خدمة جديدة لعملائها من خلال بطاقتها الائتمانية التى ستطلقها قريبا لكل المستخدمين، عن طريق عرض شراء عدد من منتجاتها وتقسيطها بدون أى فوائد. 

يعتبر تطبيق WhatsApp  واتسآب من أكثر تطبيقات المراسلة شعبية واستخداما في العالم، حيث يصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ويقوم مستخدموه بالاعتماد عليه بشكل أساسى عند التواصل. 

يركز مشترو الهواتف الذكية عند شرائهم أى هاتف على الكاميرا وقدراتها والإمكانيات التى تتميز بها عند التصوير، وهناك العديد من الهواتف التى تحتوى على كاميرات جيدة وتقنيات لتسجيل الفيديو، وغيرها من الإمكانيات المتعددة إلا أنها لا تستطيع إزالة الخلفيات الموجودة في الصور.

أعلنت شركة  Foresight الإسرائيلية، أنها تقوم بتطوير كاميرات حرارية ذات قدرة عالية باستخدام الأشعة تحت الحمراء لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا، للمساعدة في تحديد ومكافحة الوباء المتفشى.  

انطلقت خدمة البث التليفزيونى  +Apple TV  من شركة آبل في نوفمبر العام الماضى، ورغم بدايتها البطيئة نسبيا ، إلا أن المنصة زاد عدد مشتركيها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة مما جعل عددا من المحللين يتنبأون أنها في طريقها إلى منافسة المنصة الأكبر والأشهر نتفليكس Netflix.  

بالرغم من الخسائر الفادحة التي سببها فيروس كورونا لشركة آبل، خاصة سلسلة هواتف آيفون القادمة iPhone 12 ، والتى أدت إلى تأخير إصدار لوقت غير معلوم تحديدا من العام، إلا أن الشركة شرعت في الوقت الحالى في تصنيع هواتف iPhone 13 المقرر إطلاقها في العام القادم 2021. 


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