أخبار العلوم و التكنولوجيا..مشكلة فى هواتف آيفون 11.. احمي حساباتك من الاختراق

تعمل شركة آبل الأمريكية رائدة صناعة التكنولوجيا قى العالم وصاحبة الهاتف الذكي الأشهر آيفون على تحديث نظام تشغيليها IOS بشكل مستمر، بعدما اشتكى عدد كبير من مستخدمى نظام iOS 13.5، لظهور عيب فني في هواتف ‌iPhone 11.