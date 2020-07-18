أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هل حذفت جوجل وأبل فلسطين من على خرائطهما؟.. مواقع عالمية توقفت بسبب عطل شبكة cloudflare

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاءت كالآتي:
قامت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقية التي تسمح لشركات التكنولوجيا الكبرى بنقل بيانات مستخدمى الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعرف ب Privacy Shield وذلك بسبب مخاوف أمنية من أن تترك الاتفاقية بيانات العملاء الأوروبيين تحت مراقبة الحكومة الأمريكية.
أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية أنها ستقوم بتقديم عدد كبير من خيارات متعددة من Memoji الإيموجى أو الرسوم التعبيرية، وذلك من أجل الاحتفال باليوم العالمي للإيموجى.
لازالت تتوالى المعلومات وتتكشف الحقائق حول أكبر اختراق من نوعه على موقع تويتر والذى استهدف حسابات عدد كبير من الشخصيات العالمية البارزة على موقع تويتر منها الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، وبيل جيتس، وغيرهم.
أفادت تقارير أن المدير التنفيذى لشركة فيسبوك ومؤسسها، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، وكذلك مديرة العمليات بالشركة Sheryl Sandberg شيريل ساندبرج، سيتم استجوابهما من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، كجزء من تحقيق لمكافحة الاحتكار.
تعذر الوصول إلى العديد من مواقع الويب والخدمات الرئيسية لشبكة الإنترنت، في عدد كبير من دول العالم، حيث توقفت العديد من المواقع العربية والعالمية وذلك بسبب تعطل شبكة توصيل المحتوى ونظام أسماء النطاقات العالمية كلاودفلير Cloudflare .
أصاب عطل فني منذ قليل شبكة إيصال المحتوى ونظام أسماء النطاقات العالمية كلاودفلير cloudflare، الأمر الذى نتج عنه توقف الخدمة فى العديد من التطبيقات والمواقع العالمية.
أصاب عطل فني منذ قليل شبكة إيصال المحتوى ونظام أسماء النطاقات العالمية كلاودفلير cloudflare، الأمر الذى نتج عنه توقف الخدمة فى العديد من التطبيقات والمواقع العالمية.
كشفت شبكة إيصال المحتوى ونظام أسماء النطاقات العالمية كلاودفلير cloudflare عن توقف الخدمة فى العديد من التطبيقات والمواقع العالمية، وذلك بسبب عطل فني وقع قبل قليل اليوم السبت الموافق 17 يوليو.
يعمل بعض مطورو التطبيقات، على إنشاء وتطوير برامج خاصة يمكن الاستعانة بها مكملة أثناء استخدام تطبيق واتساب WhatsApp، بحيث يسعى المطورين بهذه التطبيقات إضافة الميزات التى ترفض شركة فيسبوك إضافتها لمنصة التراسل المملوكة لها، والتي يرغب بها مستخدمي الخدمة.
يبدو أن شركة وان بلس الصينية، ستفاجئ أسواق الهواتف الذكية بعملاق الفئة المتوسطة، هاتف OnePlus Nord الذى تم بيع كل المعروض منه على قائمة الحجز الإلكترونى المسبقة، قبل إطلاقه رسميا، حيث من المقرر إطلاقه خلال أيام، وذلك يوم 21 يوليو القادم.
يبدو أن تحديث شهر مايو لنسخة Windows 10 ويندوز 10، لا يزال يحتوى على العديد من المشكلات، والثغرات الخطيرة، فبعد أن حذرت شركة مايكروسوفت مستخدمى ويندوز 10 من عدم القيام بتحديث الويندوز بسبب وجود ثغرات خطيرة في نظام الويندوز تؤثر على ملايين المستخدمين وتجعلهم عرضة للاختراق فى أى وقت، أصبحت هناك مشكلة أخرى كبيرة تهدد المستخدمين.
ظهرت أول هواتف سلسلة (G) من موتورولا، في أوائل عام 2019، وكان يحمل اسم هذا الإصدار Moto G7، ثم تبعته شركة تصنيع الهواتف الأمريكية، بأول إصدارات G8 في وقت لاحق من ذلك العام، والآن، تعتزم موتورولا إطلاق الجيل القادم المسمى Moto G9 Play.
يحتاج العديد من المستخدمين إلى مشاركة الملفات والصور كبيرة الحجم وإرسالها عبر تطبيقات البريد الإلكترونى، وخاصة Gmail ، ويجد الكثيرون صعوبة كبيرة في هذا الأمر، حيث أن هذه الملفات لا يتم تحميلها بسهولة مما يجعل الأمر غاية في الصعوبة ويخلق الكثير من المشكلات سواء في الدراسة أو العمل.
أدى تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، إلى تغير كل شيء تقريبا في كل نواحى الحياة، وطريقة ممارستنا للأنشطة، وغير شكل المظهر العام لكل شخص في العالم، حيث أصبح الناس يرتدون الكمامات الطبية طيلة الوقت، ولكن الغريب فى الأمر أن ارتداء الكمامات الطبية لم يقتصر فقط على الأشخاص وإنما انتقل إلى الإيموجى.
اتهم عدد من الناشطين شركتى جوجل وآبل بتعمدهما حذف خريطة فلسطين من على تطبيقات خرائط الموقع Google Maps وApple Maps، وأن موقع الدولة لا يظهر على هذه الخرائط.