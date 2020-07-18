أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هل حذفت جوجل وأبل فلسطين من على خرائطهما؟.. مواقع عالمية توقفت بسبب عطل شبكة cloudflare

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاءت كالآتي:













هاكرز تويتر يروون قصة اختراقهم لحسابات أكبر شخصيات في العالم

لازالت تتوالى المعلومات وتتكشف الحقائق حول أكبر اختراق من نوعه على موقع تويتر والذى استهدف حسابات عدد كبير من الشخصيات العالمية البارزة على موقع تويتر منها الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، وبيل جيتس، وغيرهم.





بسبب الاحتكار.. لجنة التجارة الفيدرالية تستجوب مارك زوكربيرج

أفادت تقارير أن المدير التنفيذى لشركة فيسبوك ومؤسسها، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg ، وكذلك مديرة العمليات بالشركة Sheryl Sandberg شيريل ساندبرج، سيتم استجوابهما من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، كجزء من تحقيق لمكافحة الاحتكار.





عطلت عدة مواقع وتطبيقات عالمية.. تفاصيل توقف خدمة Cloudflare

تعذر الوصول إلى العديد من مواقع الويب والخدمات الرئيسية لشبكة الإنترنت، في عدد كبير من دول العالم، حيث توقفت العديد من المواقع العربية والعالمية وذلك بسبب تعطل شبكة توصيل المحتوى ونظام أسماء النطاقات العالمية كلاودفلير Cloudflare











