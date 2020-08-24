أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 عادات خاطئة تدمر هاتفك.. و3 ميزات من واتسآب لحفظ جهدك وتوفير وقتك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
تعد سماعات AirPods Pro من أفضل السماعات اللاسلكية التى اطلقتها شركة آبل للعام الماضى 2019 ، والتى تتمتع بعدد كبير من المميزات منها ميزة عزل الضوضاء والأصوات المحيطة، وتم تخفيض سعر السماعات في أكبر تخفيض لها هذا العام.
كشفت تسريبات جديدة ظهور أول صور لهاتف Google Pixel 5 القادم من شركة جوجل، والذى سيتم إصداره قريبا، حيث ظهرت صورتين للهاتف باللون الأبيض والأسود توضح شكل وتصميم الهاتف من الخلف بالإضافة إلى شكل الكاميرات.
أطلقت شركة سامسونج منذ أسابيع قليلة هاتف Galaxy Note20 كأرخص هاتف في مجموعتها لفئة الهواتف الرائدة أو الفلاج شيب، والذى يتنافس بالطبع حتى الآن مع هاتف iPhone 11 وهو الأرخص في مجموعته كأفضل هواتف الفلاج شيب في هواتف الآيفون، والتى صدرت العام الماضى.
يستهلك تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، واتسآب، WhatsApp الكثير من الوقت في ارسال واستقبال الرسائل، ويسبب استخدام واتسآب في بعض الأحيان مشكلة كبيرة للمستخدمين خاصة أثناء العمل، لسبب تضييعه للكثير من الوقت.
يقضى معظم مستخدمى الهواتف الذكية وقتا طويلا على هواتفهم قد تصل إلى أكثر من 12 ساعة يوميا لأسباب عديدة سواء منها التصفح على الإنترنت، أو ممارسة الألعاب، أو القيام بأداء مهام معينة سواء خاصة بالدراسة أو العمل.
أطلقت شركة ZTE الصينية إعلانا دعائيا يكشف شكل وتصميم هاتفها القادم ZTE Axon 20 5G ، الذى سيصدر رسميا يوم 1 سبتمبر المقبل، حيث إنه أول هاتف في العالم بكاميرا تحت الشاشة.
كشفت شركة هواوى عن مواصفات هاتفها القادم Huawei Enjoy 20 Plus الذى يتم طرحه بتصميم كاميرا مشابه لهاتف Mate 30 Pro الذى صدر العام الماضى، كما سياتى بتقنية الجيل الخامس 5G .
كشفت تسريبات جديدة مواصفات كارت الشاشة القادم من شركة إنفيديا الأمريكية Nvidia، وهو Nvidia GeForce RTX 3090، والذى سيحتوى على ثلاث فتحات مبردة تعمل على معالجة الحرارة.
كشفت تسريبات مصورة شكل وتصميم هاتف موتورولا القادم القابل للطى Motorola Razr 5G، والذى سيأتى بتقنية الجيل الخامس 5G ، وسيصدر رسميا يوم 9 سبتمبر القادم.
يعد موقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك، Facebook من أكثر المواقع استخداما في العالم، ويضم عددا كبيرا من مختلف الفئات العمرية والثقافية، كما تكثر عليه المشاركات من قبل المستخدمين من سواء صورهم الخاصة أو أعمالهم وآرائهم و أفكارهم في معظم المجالات مما يجعله فضاء واسعا لعمليات الاختراق التى زادت مؤخرا.
إحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة عالميًا في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال خلال شهر يوليو الماضي من أصل 138 دولة، وفقًا لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت.
خلال الأيام الماضية، تخلي موقع فيسبوك عن تصميمه القديم، والذي يحتوي على شريط التنقل الرأسي الأزرق، حيث أعلن عملاق التواصل الاجتماعي أنه اعتبارا من سبتمبر القادم، لن يعمل التصميم "الكلاسيكي" بشكل افتراضي لجميع مستخدمي فيسبوك على إصدار سطح المكتب في جميع أنحاء العالم.
أنكرت شركة Epic Games، المطورة للعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت Fortnite، اتهامات شركة آبل بأنها تريد الاتفاق على "صفقة خاصة"، على متجر تطبيقات الشركة الأمريكية، وسط النزاع القائم بين الشركتين خلال الأيام الماضية.