أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 عادات خاطئة تدمر هاتفك.. و3 ميزات من واتسآب لحفظ جهدك وتوفير وقتك





إحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة عالميًا في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال خلال شهر يوليو الماضي من أصل 138 دولة، وفقًا لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت.







