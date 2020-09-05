أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتس آب يجلب مجموعة ميزات جديدة.. سامسونج تعلن سعر ومواصفات أرخص هاتف 5G

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أصدرت شركة TomTom الهولندية للخرائط الرقمية وخدمات الملاحة، تطبيقها الخرائط والملاحة التابع لها على متجر تطبيقات هواوي الصيني AppGallery.
كشفت تقارير أن هاتف Samsung Galaxy A21s من شركة سامسونج من شركة سامسونج، والذى أعلنت عنه الشركة في شهر يونيو الماضى، احتوائه على العديد من المشكلات التى تتعلق بالأداء والسرعة بشكل عام.
يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، على اختبار وتقديم الكثير من الميزات المثيرة للاهتمام، حيث أعادت الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك، خاصية تمكن الأشخاص من تفعيلها وقت الإجازات تسمى "وضع الإجازة Vacation mode".
كشفت تسريبات أن هاتف OnePlus 8T من شركة وان بلس الصينية، والتى من المقرر أن تطلقه الشركة قريبا، وذلك بعد إطلاق هاتف الفئة المتوسطة OnePlus Nord ، وكذلك مجموعة هواتف OnePlus 8 الرائدة والتى كانت من أفضل الهواتف الأندرويد التى تم إطلاقها.
أعلنت شركة سامسونج Samsung، أول أمس، عن هاتف ذكي جديد والذي ينطلق تحت اسم Galaxy A42 5G، والتي قالت عنه الشركة الكورية إنه أرخص هاتف لها يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، ولكن لم تكشف عن كل تفاصيله المهمة خاصة السعر.
مرت أكثر من 10 سنوات منذ أن كشف الرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل Apple، ستيف جوبز النقاب عن الجهاز اللوحي الشهير آيباد iPad، والذي تم وصفه أنه أداة فائقة أنيقة وبأسعار معقولة، وكان من أحد أبرز ميزاته هو مدى سهولة الوصول إلى التطبيقات والتنقل فيها على شاشة 9.7 بوصة.
أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن ميزة جديدة لتطبيق التراسل التابع لها ماسنجر Messenger ، والتي تعمل على تقييد عدد الأشخاص الذين يسمح بإعادة توجيه الرسائل إليهم إلى 5 أشخاص فقط.
تحاول شركات تصنيع الهواتف الذكية تقديم المزيد من الألوان غير التقليدية على ظهر الهاتف لإبراز أجهزتها، فبعض الشركات أطلقت هواتف بخلفيات مختلفة من بينها التدرجات اللونية، والجلود النباتية، والخلفية الشفافة، وهواتف مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24 قيراطا.
كشفت شركة هونر Honor، من خلال مؤتمرها الصحفي المقام في معرض IFA ببرلين عن حاسبين لوحيين يعملان بنظام أندرويد Android، وثلاثة حاسبات محمولة، تعمل بمعالج Ryzen 4000، وفيما يلي نستعرض أبرز مواصفات أجهزة هونر الجديدة، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.