أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتس آب يجلب مجموعة ميزات جديدة.. سامسونج تعلن سعر ومواصفات أرخص هاتف 5G

مرت أكثر من 10 سنوات منذ أن كشف الرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل، ستيف جوبز النقاب عن الجهاز اللوحي الشهير آيباد iPad، والذي تم وصفه أنه أداة فائقة أنيقة وبأسعار معقولة، وكان من أحد أبرز ميزاته هو مدى سهولة الوصول إلى التطبيقات والتنقل فيها على شاشة 9.7 بوصة.