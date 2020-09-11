نشرة المرأة والصحة .. الإفراط في المشروبات الكحولية يصيب بالزهايمر.. أطعمة نتناولها يوميا تسبب هلوسة .. وهكذا تؤثر الأنفلونزا على القلب

لا تقتصر على ذلك فهو يسبب التهاب الحلق وقروح الفم وإذا كنت تعاني من التهاب اللثة او مشاكل بالفم فلا يجب تناول ملح الليمون.

أضرار على المعدة بشكل كبير، فهو يؤدي إلى مشاكل في الهضم والشعور بالغثيان والتهاب المعدة والاسهال واضطرابات المعدة لذلك لا يجب الاكثار في تناول المواد التي تحتوى على ملح الليمون.

من الممكن أن يسبب

تعد الخضراوات الورقية من أفضل الأطعمة التي يمكن أن يتناولها الإنسان فبالرغم من بساطتها إلا أنها غنية بالفوائد الصحية والغذائية.



