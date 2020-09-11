نشرة المرأة والصحة .. الإفراط في المشروبات الكحولية يصيب بالزهايمر.. أطعمة نتناولها يوميا تسبب هلوسة .. وهكذا تؤثر الأنفلونزا على القلب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
الصحة
توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة كوليدج بلندن، إلى أن نقص السكر في الدم الناتج عن الإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية قد يضاعف خطر الإصابة بمرض الخرف الزهايمر في وقت لاحق من الحياة، وذلك بنسبة 22 في المائة.
وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن مرض الزهايمر او الخرف يصيب أكثر من 130 ألف بالغ في أوروبا، والذي كشفته نتائج الدراسة بسبب نقص السكر في الدم الناجم عن الإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية، وهو الامر الذي يحدث على المدى الطويل.
ليس هناك شك في أن الأطعمة يمكن أن تسبب كل أنواع المشاعر التي تتراوح من السعادة إلى الارتباك، وعلى الرغم من جعل بطوننا تشعر بالامتلاء والسعادة، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي تثيرنا وتجعلنا نشعر بالتعب وتسبب أحلامًا مزعجة وتأثيرات أخرى غير متوقعة مثل الهلوسة.
أى نظام غذائي صحي بدون الفواكه والخضروات غير مكتمل، لأنها تضيف الفيتامينات والمعادن الضرورية في وجباتنا اليومية، وتعتبر الفواكه والخضروات ضرورة مطلقة لجميع الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية على وجه الخصوص، بما في ذلك لإدارة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، إضافة الخضروات منخفضة السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي وتقليل استهلاك اللحوم المصنعة والحمراء والحبوب المصنعة ، قد يكون أحد هذه الخيارات ستحصل دائما على النصيحة.
يعرف عشب الشعير بالعديد من الفوائد، والمعروف أيضًا باسم أوراق الشعير وخضر الشعير، بآثاره المفيدة المعززة للصحة.
ويعتبر من أغنى الأعشاب بفيتامين أ وفيتامين ب1 وفيتامين ج وفيتامين هـ والفلافونيدات وحمض جاما أمينوبوتيريك (غابا) وسوبروكسيد ديسموتاز (SOD) والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والتربتوفان والسابونارين واللوتو نارين والكلوروفيل والبوليفينول والغذاء الألياف والسكريات والقلويد والميتالوثايونين.
يعد زيت السمك من أفضل الزيوت الصحية ، حيث إنه من أهم المصادر الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) التي تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، EPA و DHA عبارة عن أحماض دهنية لا يستطيع جسمك صنعها ويجب الحصول عليها من الطعام الذي نتناوله.
وجدت دراسة جديدة أن 1 من كل 8 أشخاص في المستشفى مصاب بالأنفلونزا يعاني من مضاعفات خطيرة في القلب لذلك يجب الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاحات.
من المفهوم منذ فترة طويلة أن هناك صلة بين الإنفلونزا والأحداث القلبية اللاحقة، ولكن هذه أكبر دراسة من نوعها تظهر مدى شيوع هذا الأمر.
من المفهوم منذ فترة طويلة أن هناك صلة بين الإنفلونزا والأحداث القلبية اللاحقة، ولكن هذه أكبر دراسة من نوعها تظهر مدى شيوع هذا الأمر.
من الممكن أن يسبب ملح الليمون أضرار على المعدة بشكل كبير، فهو يؤدي إلى مشاكل في الهضم والشعور بالغثيان والتهاب المعدة والاسهال واضطرابات المعدة لذلك لا يجب الاكثار في تناول المواد التي تحتوى على ملح الليمون.
ووفقا لموقع webmd ، اضرار ملح الليمون لا تقتصر على ذلك فهو يسبب التهاب الحلق وقروح الفم وإذا كنت تعاني من التهاب اللثة او مشاكل بالفم فلا يجب تناول ملح الليمون.
ووفقا لموقع webmd ، اضرار ملح الليمون لا تقتصر على ذلك فهو يسبب التهاب الحلق وقروح الفم وإذا كنت تعاني من التهاب اللثة او مشاكل بالفم فلا يجب تناول ملح الليمون.
تعد الخضراوات الورقية من أفضل الأطعمة التي يمكن أن يتناولها الإنسان فبالرغم من بساطتها إلا أنها غنية بالفوائد الصحية والغذائية.
ووفقا لما ذكره موقع "برايت سايد" تمنح الخضراوات الورقية الداكنة الجهاز الهضمي دفعة لإزالة السموم من الكلوروفيل . هذه الصبغة النباتية مسئولة عن استهلاك الضوء في عملية التمثيل الضوئي التي تولد الطاقة.
المرأة
هناك وصفة منزلية لفرد الشعر سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تكاليف باهظة في مكوناتها متوفرة وموجودة بكل مكان وإليكم وصفة منزلية لفرد الشعر سهلة وبسيطة.
يعتبر شعر المرأة من أهم مظاهر الأنوثة والجمال لذلك يجب عليكي الاهتمام بشعرك ونعومته واتباع روتين من الوصفات الطبيعية حتى يصبح ناعم وجذاب.
يعتبر شعر المرأة من أهم مظاهر الأنوثة والجمال لذلك يجب عليكي الاهتمام بشعرك ونعومته واتباع روتين من الوصفات الطبيعية حتى يصبح ناعم وجذاب.
هناك اكلات تزيد وزن الجنين حيث تحتاج الحامل إلى 200 إلى 300 سعر حراري إضافي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة.
وسيكون من المهم التفكير بعناية في الأطعمة التي تتناولها السيدة أثناء الحمل، وهناك اكلات تزيد وزن الجنين يجب تناولها فهذا هو الوقت المناسب لتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ، وعدد أقل من الحلويات والحلويات.
يعتبر الزبادي من أكثر المكونات التي تدخل في العديد من الوصفات و الماسكات التي تساعد في التخلص من المشاكل الجلدية و الحصول على بشرة نضرة و حيوية خالية من أي شوائب، ولكن لا يعلم الكثير مدي فوائد الزبادي للبشرة.