أخبار التكنولوجيا.. جوجل تفرض شروطا إجبارية على مستخدمي Gmail.. وميزات جديدة تصل Reno5 Pro 5G

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أدى انفصال شركة هونر الصينية عن شركة هواوى إلى انفراجة كبيرة بالنسبة للمستخدمين، حيث سيكون باستطاعتهم مرة أخرى الحصول على هواتف بخدمات جوجل والشركات الأمريكية الأخرى، ويعد إطلاق هاتف Honor V40 أملا جديدا لمستخدمى هواتف هونر.
أدخلت شركة جوجل Google الأمريكية، تغييرا بسيطا على متجر تطبيقاتها جوجل بلاي Play، والذي يسمح لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بمعرفة وقت تشغيل التطبيق.
قبل إطلاق الإصدار الثابت من نظام التشغيل أندرويد 11 رسميًا، أضافت شركة جوجل خاصية النقر المزدوج على الجزء الخلفي من إيماءة الهاتف في معاينة المطور، ولسوء الحظ لم تصل تلك الإيماءات لهواتف Google Pixel بعد.
تلقى هاتف أوبو Oppo Reno5 Pro 5G، الذي ظهر لأول مرة عالميًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبدأت مبيعاته في الهند أمس، السبت، تحديث البرنامج الثاني، حيث تم إصدار التحديث الأول الذي يحمل رقم الإصدار (CPH2201_11_A.03) الشهر الماضي قبل إطلاق الهاتف مباشرة، مما أدى إلى تحسين جودة الكاميرا وأداء النظام.
أصدرت شركة جوجل Google، تحذيرا لمستخدمي تطبيق البريد الألكتروني التابع لها Gmail، بأنهم سيحتاجون إلى قبول أحدث شروط الاستخدام من الشركة الأمريكية، أو قد يخاطرون بفقدان الوصول إلى عدد من الميزات الرئيسية.
تعد إضافة أعضاء جدد في مجموعات واتساب WhatsApp، بالطريقة التقليدية أمرا صعبا، ولحسن الحظ، يتيح تطبيق التراسل المملوك لشركة "فيس بوك" لمشرفي المجموعات إنشاء رابط لمجموعاتهم والدخول الأعضاء إليها بدون الحاجة لإدخالهم بالطريقة اليدوية المعروفة، مما يساهم في زيادة المشاركين المهتمين بمجموعتك من خلال مشاركة الرابط بين الأصدقاء.
كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن هاتف vivo S7 5G خلال شهر أغسطس الماضي، ثم تبعته بهاتف vivo S7e 5G خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، ومن جديد تستعد الشركة الصينية لإطلاق عضو ثالث من السلسلة يطلق عليه اسم vivo S7t.
حصد تطبيق تيليجرام Telegram، الملايين من التنزيلات مؤخرا، بعد أن أعلن تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp عن شروطه الجديدة والتي تهدد خصوصية المستخدمين، وقد نال تطبيق المراسلة الروسي استحسان الملايين من المستخدمين الغاضبين من سياسة واتساب وذلك لانه يوفر الكثير من الميزات والخصائص التي تحقق مزيدا من الأمان عند استخدام التطبيق.
تجرى شركة جوجل Google، بعض التغييرات الرئيسية على تطبيق الرسائل الشهير التابع لها عبر هواتف أندرويد، الذي سيمنع بعض الأجهزة من إرسال رسائل نصية باستخدام الخدمة، بما في ذلك أحدث هواتف من هواوي Huawei.