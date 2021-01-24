أخبار التكنولوجيا.. جوجل تفرض شروطا إجبارية على مستخدمي Gmail.. وميزات جديدة تصل Reno5 Pro 5G

تجرى شركة جوجل Google، بعض التغييرات الرئيسية على تطبيق الرسائل الشهير التابع لها عبر هواتف أندرويد، الذي سيمنع بعض الأجهزة من إرسال رسائل نصية باستخدام الخدمة، بما في ذلك أحدث هواتف من هواوي Huawei.