حدث ليلاً | إصابات كورونا ترتفع.. موسيماني يتخلف عن العودة وخسارة الزمالك تثير موجة غضب.. السعودية ترد على اقتحام قصر معاشيق.. وانفجار في أمريكا

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، نرصد أبرزها في السطور التالية:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 322 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم..المزيد..
كشفت زوجة وائل الإبراشي، عن الحالة الصحية له؛ بعد تعافيه من كورونا، قائلة: "خرج من المستشفى أمس بعد تعافيه من كورونا، وهو في حالة صحية جيدة الآن". وأضافت زوجته لـ برنامج " يحدث في مصر "
قامت الفنانة إسعاد يونس بالرقص على أغنية " الشمندورة" لـ الكينج محمد منير، وتفاعلت إسعاد من الأغنية النوبية لـ محمد منير خلال استضافتها منير. كما أبهر المطرب الكبير محمد منير، حماس الجميع
نشر المطرب الشعبي عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، مقطع فيديو قصيرًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه وهو يعرض على متابعيه أحدث أغنية له.
أسدل الستار على الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت بعض المفاجآت، أبرزها خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي في القاهرة لأول مرة في التاريخ. الزمالك خسر أمام الترجي بهدف دون رد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، دخلت في مشادة كلامية، عقب هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي.
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام.
تخلف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي عن مرافقة بعثة أبناء الرداء الأحمر العائدة إلي القاهرة من الكونغو. وقال المصدر إن موسيماني غادر إلي بلده جنوب إفريقيا
انتقد هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق لاعبي الفريق الأبيض، عقب الهزيمة التي تجرعوها أمام الترجي التونسي في المباراة التي انتهت بهدف دون رد، على استاد القاهرة
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس الثلاثاء، مؤكدة دعمها لحكومة اليمن التي باشرت مهامها في عدن في ديسمبر ...
قال سفير تونس في موسكو طارق بن سالم، إن بلاده تستعد لإطلاق أول قمر صناعي تونسي الصنع بالتعاون مع روسيا. وأضاف خلال لقائه بقناة روسيا اليوم، أن هذا الحدث مهم للغاية بالنسبة لتونس
أعلن الجيش في مالي، مقتل 11 جنديا وفقد 11 آخرون، في كمين نصبه مسلحون في الصحراء شمالي البلاد. وقال جيش مالي إن 14 جنديا أصيبوا، منهم 8 في حالة خطرة، جراء الهجوم الذي وقع بمنطقة جاو بشمال البلاد
وجهت المدعية العامة في ولاية ميشيجان، الثلاثاء، الاتهام لشاب أمريكي، هدد بقتل الرئيس جو بايدن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وحاكمة الولاية جريتشن ويتمر.
هزّ انفجار كبير دينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، الأمريكية، حيث أدى انفجار ألعاب نارية داخل أحد المنازل، إلى تدمير نوافذ المنازل المجاورة ومصرع شخصين على الأقل. ولقي شخصان مصرعهما على الأقل جراء الانفجار ..
أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 8 أشخاص بينهم 4 نساء آسيويات على الأقل، في إطلاق نار على 3 أندية صحية بمنطقة أتلانتا في ولاية جورجيا.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين اليابانيين، اليوم الأربعاء، إن الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعا، بما في ذلك في شرق وجنوب بحر الصين.