حدث ليلاً | إصابات كورونا ترتفع.. موسيماني يتخلف عن العودة وخسارة الزمالك تثير موجة غضب.. السعودية ترد على اقتحام قصر معاشيق.. وانفجار في أمريكا







هيثم فاروق مهاجمًا الزمالك: أتمنى نجاح الأندية المفاوضة في ضم لاعبيه انتقد هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق لاعبي الفريق الأبيض، عقب الهزيمة التي تجرعوها أمام الترجي التونسي في المباراة التي انتهت بهدف دون رد، على استاد القاهرة

أول رد من السعودية على اقتحام قصر معاشيق في عدن أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس الثلاثاء، مؤكدة دعمها لحكومة اليمن التي باشرت مهامها في عدن في ديسمبر ...

تونس تستعد لإطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع في هذا الموعد قال سفير تونس في موسكو طارق بن سالم، إن بلاده تستعد لإطلاق أول قمر صناعي تونسي الصنع بالتعاون مع روسيا. وأضاف خلال لقائه بقناة روسيا اليوم، أن هذا الحدث مهم للغاية بالنسبة لتونس



مسلحون يقتلون 11 جنديًا في مالي أعلن الجيش في مالي، مقتل 11 جنديا وفقد 11 آخرون، في كمين نصبه مسلحون في الصحراء شمالي البلاد. وقال جيش مالي إن 14 جنديا أصيبوا، منهم 8 في حالة خطرة، جراء الهجوم الذي وقع بمنطقة جاو بشمال البلاد

أمريكي يهدد بقتل بايدن ونانسي بيلوسي وجهت المدعية العامة في ولاية ميشيجان، الثلاثاء، الاتهام لشاب أمريكي، هدد بقتل الرئيس جو بايدن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وحاكمة الولاية جريتشن ويتمر.

مصرع شخصين في انفجار كبير بولاية كاليفورنيا.. فيديو هزّ انفجار كبير دينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، الأمريكية، حيث أدى انفجار ألعاب نارية داخل أحد المنازل، إلى تدمير نوافذ المنازل المجاورة ومصرع شخصين على الأقل. ولقي شخصان مصرعهما على الأقل جراء الانفجار ..

اعتقال مشتبه به بعد مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار على أندية صحية بولاية جورجيا أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 8 أشخاص بينهم 4 نساء آسيويات على الأقل، في إطلاق نار على 3 أندية صحية بمنطقة أتلانتا في ولاية جورجيا.





قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين اليابانيين، اليوم الأربعاء، إن الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعا، بما في ذلك في شرق وجنوب بحر الصين.

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، نرصد أبرزها في السطور التالية: