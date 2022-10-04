حدث ليلا|تراجع أسعار الذهب..صلاح محسن يقترب من الزمالك..كوريا تهدد اليابان بصاروخ باليستي..تفاصيل إلغاء حفل محمد رمضان

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الموضوعات والأخبار التي ركزت على الشأنين الإقليمي والدولي، أبرزها في التقرير التالي:

حدث ليلا

وفاة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى ببنها

توفى الطالب محمد دسوقي طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى ببنها ، ونعى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، الطالب المتوفى .





البنتاجون يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا حلَّق فوق اليابان

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا حلَّق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.



لأول مرة منذ 5 سنوات.. كوريا الشمالية تهدد اليابان بصاروخ باليستي عَبَرَ فوق أراضيها

أطلقت كوريا الشمالية المسلحة صاروخا باليستيا على اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات ، ما دفع السكان إلى التحذير وتعليق مؤقت لعمليات القطارات في شمال اليابان.

مهاجم غير متوقع يقود تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري.. فيديو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن حسام حسن مهاجم فريق الأهلي اقترب من قيادة خط هجوم الفريق الأحمر في مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنيستري يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.



ثروت سويلم: قرعة الدوري 10 أكتوبر.. وقرارات لجنة الانضباط ستنفذ على الجميع

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي بأسم رابطة الأندية، أن قرعة الدوري المصري الممتاز ستكون يوم 10 أكتوبر المقبل.

ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك + لمناقشة تخفيضات الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن أوبك + قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام عندما تجتمع يوم الأربعاء ، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.



صفقة الأهلي الجديدة ودور الخطيب في ضمه

أكد عبد الرحمن رشدان، لاعب فريق لاعب وادي دجلة ومنتخب مصر للشباب، إن انتقاله للنادي الأهلي؛ خطوة رائعة في مشواره خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأندية كان تريد ضمه ولكن الأهلي أنهى المفاوضات.

منتصف الليل.. سماء القاهرة على موعد مع اقتران القمر بلؤلؤة المجموعة الشمسية

تشهد سماء مصر غدا الأربعاء، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية التي تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.



أمطار ورياح.. انخفاض في درجات الحرارة الثلاثاء 4-10-2022

حالة الطقس.. عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-10-2022.

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بقوة، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1085 جنيهًا، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد من 60 جنيها ، فيما تراجع 115 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1257 جنيهًا.





ليلة وسط الناس بـ 1000 حفلة.. أول تعليق من محمد رمضان بعد إلغاء حفل الإسكندرية

علق الفنان محمد رمضان على إلغاء حفلته بمدينة الإسكندرية من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جلسة وكيل صلاح محسن مع مسؤول في الزمالك تثير ذعر الأهلي.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي انقطع عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر لمدة 4 أيام بسبب غضبه من إدارة ناديه بعد وضعه على قائمة الانتظار في الموسم الجديد.

وفاة الإعلامية ماجدة عاصم والدة الفنان الراحل عمرو سمير

غيَّب الموت قبل قليل، الإعلامية ماجدة عاصم، وهي إحدى مذيعات التلفزيون المصري، ووالدة الإعلامي والفنان الراحل عمرو سمير.

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

حصل موقع صدي البلد علي نص اقوال نقيب الشرطة بقسم الشروق مجري التحريات في قضية سائق السويس المخمور

خاص| إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية بعد جدل طويل

أكدت مصادر خاصة لصدى البلد عن إلغاء حفلة الفنان محمد رمضان في مدينة الإسكندرية بعد الجدل المستمر الذي شهدته الأيام الماضية وموجة الغضب والرفض له بالمدينة الساحلية.

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل التحقيقات بواقعة وفاة طالبتي مدرستي العجوزة والمعتمدية| فيديو

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن جميع المصابين في حادث سقوط سور مدرسة المعتمدية، خرجوا من المستشفى، ما عدا طالبة واحدة، مشيرا إلى أن الحادث ناتج عن حالة تدافع بين الطالبات.

سامح شكري يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

جدد وزير الخارجية سامح شكري، دعوة مصر لأهمية العمل على إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وعودة المجتمع الدولي إلى الاعتماد على قواعد الشرعية الدولية، المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة، والتعامل وفق هذه القواعد بدون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.



تفاصيل جديدة عن عقد الأهلي التاريخي مع شركة ملابس عالمية كبرى

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس شركة الكرة السابق برئاسة ياسين منصور هي التي وقعت العقد التاريخي مع شركة الملابس من فبراير الماضي.