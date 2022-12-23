حدث ليلا.. طلب إحاطة لوزير النقل.. أمطار غزيرة على الإسكندرية .. خفض حدود السحب النقدي على الدولار بالخارج.. ضبط شاب ذبح نجل خالته في عين شمس.. هبوط النفط وارتفاع كبير للدولار

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجز بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف جهود البحث، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادى والتنموى الأمثل لموارد مصر، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح، اليوم الجمعة. فتحت عنوان /مصر ملتزمة بالقانون الدولى فى استكشاف الغاز ..

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق شرق وغرب المحافظة، فيما أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم أسفل كوبرى الجنزورى بطريق النصر مع تقاطع أحمد فخرى بمدينة نصر.

أعلن بنك مصر، خفض حدود السحب النقدي على الدولار خارج مصر من ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل) والائتمان للمشتريات للمرة الثانية على التوالي . من جهة أخرى قرر البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية على ..

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط شاب ذبح نجل خالته خلال مشاجرة بينهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى ساره لجماهير الفريق بشان الأزمة المالية الحالية. وأكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي انتهت للأبد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أبرز صفقات الفريق خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبلة . وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاهلي قرر ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم خط الهجوم..

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للواء كامل الوزير ، وزير النقل بشأن إزالة كوبرى بنى قرة بمركز القوصية فى محافظة أسيوط بدون قيام الحكومة بتوفير بديل له ، مؤكدا أنه قرار سريع وغير مدروس.

فاجأ فنان شهير الإعلامية راغدة شلهوب بعرض زواج على الهواء، أثناء استضافته في برنامجها “نص الكلام”

كشفت المنتجة آلاء لاشين سبب وقف تحضيرات فيلم الملجأ من بطولة الفنان أحمد عز، بعد الإعلان عن تفاصيله منذ عدة أشهر

احتفل مدرب حراس مرمي منتخب مصر، الكابتن عصام الحضري بعقد قران ابنته شاهندا في حفل عائلي اقتصر على حضور المقربين فقط، ومن المقرر أن تحتفل الأسرة بحفل زفاف كبير قريبا. يأتي ذلك بعد عام من احتفال الكابتن عصام الحضري بخطبة ابنته

حل الفنان هانى رمزى، ضيف حلقة اليوم من برنامج مساء دى ام سى ، المذاع عبر قناة دي ام سي ، واجاب على تساؤل هل سيكون هناك جزء تانى من فيلم غبى منه فيه.

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانين يلجئون للمسارح خارج مصر بسبب عدم وجود مسارح في مصر، قائلا: الفنانين بيلجأوا إلى المسرح

هبطت أسعار النفط حتى تتمسك بنسبة صعود أسبوعية متواضعة بينما يمهد تحسن الأوضاع الاقتصادية مسرح الأحداث أمام مزيد من تقشف السياسة النقدية

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الكبرى أمس الخميس بعد أن أشارت بيانات في الولايات المتحدة لقوة سوق العمل مما قد يبقى على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية لفترة أطول.

بحثت الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعة من القضايا المختلفة، والتي تتضمن العلاقة العسكرية المتنامية بين إيران وروسيا. جاء ذلك -حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان

أفادت إذاعة موزاييك التونسية يوم الخميس، بأن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أصدرت مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري.