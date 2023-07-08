أخبار السيارات | أحدث أسعار شيري 2023 في مصر .. أرخص هيونداي موديل 2024 .. 5 عربيات صينية «زيرو» تبدأ من 420 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت أسعار سيارات شيري موديل 2023 المقدمة في السوق المصري، زيادة سعرية خلال الايام الماضية، شملت النسخة اريزو 5 والتي ارتفعت بقيمة قدرها 10 الاف جنيه، بالاضافة إلى السيارة شيري تيجو 7 والتي ارتفعت بقيمة بلغت 15 ألف جنيه، كما شهدت السيارة تيجو 3 زيادة تراوحت بين 10 الاف و 20 الف جنيه بعد طرح موديل 2024.

تتصدر السيارة هيونداي أكسنت RB، قائمة السيارات الارخص سعرًا وسط موديلات 2024، والتي تحمل العلامة الكورية الجنوبية، كما تعد من أشهر الإصدارات التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم هذه النسخة عبر 5 فئات من التجهيزات، مع زيادة سعرية جديدة شهدتها خلال شهر يوليو 2023 قدرت بـ 50 ألف جنيه.

يقدم الصانع الكوري الجنوبي الكثير من السيارات القوية داخل السعودية، ابرزها طرازات شركة هيونداي وكيا، والتي يبحث عنها العديد داخل سوق المستعمل، نسبة إلى عنصر الاعتمادية، بالاضافة إلى سعرها الاقتصادي، والذي يتناسب مع محدودي الدخل.

ارتفعت أسعار السيارة MG ZS داخل السوق المصري خلال الايام القليلة الماضية، حيث شهدت هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر الرياضية، زيادة سعرية جديدة مع شهر يوليو شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وبقيمة تراوحت بين 20 ألف و 30 ألف جنيه.

يقدم الصانع الصيني الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الهيكلية بين فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام والكروس اوفر ايضا.

تحتل نجمة مرسيدس الثلاثية شعبية كبيرة داخل السوق المصري والعالمي، حيث تقدم الكثير من الطرازات القوية والمتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، وتعد النسخة E 300 موديل 2023 واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها مرسيدس في مصر، وذلك عن فئة السيدان والتي تجمع بين طابع الفخامة والمظهر الرياضي.

تواصل شركة شانجان الصينية من تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح النسخة CS35 Plus موديل 2024، بزيادة إجمالية تراوحت بين 40 ألف جنيه و50 ألفا، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز السيارات الرياضية المقدمة من الصانع الصيني، والتي يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

تعود السيارة فيات 600 من جديد بعد فترة توقف دامت 13 عامًا، حيث كشف الصانع الإيطالي عن هذه النسخة، والتي تأتي بقدرات فنية وتقنية جديدة تختلف عن الطرازات السابقة، بالإضافة إلى اعتمادها على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية الحديثة.

تواصل شركة شانجان الصينية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديل 2024 من النسخة الرياضية CS55 Plus، والتي يتم تقديمها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبزيادة سعرية قدرها 65 ألف جنيه، حيث تبدأ أسعارها من مليون و15 ألف جنيه للفئة الأولى.